Vlagyimir Putyin január 20-án összehívta az orosz Biztonsági Tanács ülését, ahol Szergej Lavrov külügyminiszterrel együtt kijelentette, hogy készek tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal – írja az Ukrajinszka Pravda. A tárgyalások alapfeltételeként azonban Ukrajna teljes kapitulációját követelte.

Az ISW (Institute for the Study of War) jelentése szerint Putyin hangsúlyozta, hogy a konfliktus „gyökereinek megszüntetése” szükséges, ami az orosz feltételek szigorú betartását jelenti. Ezek közé tartozik Ukrajna semleges státusza, NATO-tagságának elutasítása, az ukrán hadsereg létszámának jelentős korlátozása, valamint az ukrán kormány eltávolítása a hatalomból.

Putyin azt is felidézte, hogy 2021-ben Joe Biden akkori amerikai elnök javaslatot tett Ukrajna NATO-tagságának 10–15 évre történő elhalasztására, de ez sem akadályozta meg Oroszország invázióját, amely Putyin szerint elkerülhetetlen volt a NATO „provokatív lépései” miatt.

Az ukrán kormány és a nyugati szövetségesek számára azonban a Kreml követelései továbbra is elfogadhatatlanok. Az ukrán katonai támadások Oroszország mélyebb területein azt jelzik, hogy Kijev nem hajlandó engedni a nyomásnak.