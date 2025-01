Minden olyan területről (infrastruktúra, oktatás, mobilitás, gazdaság, sport), amely fontos a város életében, elmondható, hogy ha nem is akadálytalanul, de haladnak, ezért az idei költségvetés összeállításánál olyan rendszerek elindítására is törekednek, amelyek révén pár éven belül Sepsiszentgyörgyön „lehet a legsűrűbb a szociális háló” – jelentette be sajtótájékoztatóján Antal Árpád. A megyeszékhely polgármestere szerint a gondoskodás költségvetését állítják össze, mivel úgy érzik, irányváltásra is szükség van, többet kell foglalkozni az emberekkel, a segítségre szorulókkal.