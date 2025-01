Kedd este a Zarah Kids Molnár Józsiás utcai épületében közel kéttucatnyi várandós, jövendőbeli anyuka jelent meg, voltak közöttük, akiket a párjuk is elkísért a dr. Pászka Ildikó Andrea által tartott bemutatóra. A gyermekgyógyász szakorvos Várandósgondozás: hogyan készülhetek fel a terhességre címmel tartott előadást.

„2020 októberében kezdtük ezt a tevékenységet Tarczali Mária doktornő kezdeményezésére, akkor szoptatási témakörben. Láttuk azt, hogy sok anyuka küzd a kisbaba táplálásával, szeretne szoptatni, de elég sok gyakorlati problémával szembesül. Az érdeklődés nagy volt, és a visszajelzések is pozitívak voltak. Szerintem ez utóbbit az is igazolja, hogy sok anyuka a második vagy a harmadik terhessége idején is eljön az előadásokra” – mondta el érdeklődésünkre a doktornő, aki rá is kérdezett arra, hogy miért térnek vissza. „Azt mondták: mindig van, amit frissíteni. Elméleti és gyakorlati dolgokról egyaránt beszélünk öt alkalommal, amit más-más szakemberek tartanak. Bevontunk szülész-nőgyógyászt, az újszülöttosztály munkatársait, így szó esik a terhességről, a szülés folyamatáról, a gyermekágy-időszakról, a szoptatásról, a csecsemőgondozásról. A terhességtől a csecsemő pár hónapos koráig átfogjuk a témaköröket” – magyarázta Pászka doktornő.

A mostani csoportnak a héten dr. Fetés Kinga neonatológus szakorvos tart előadást, őt dr. Pál Zsuzsa szülész-nőgyógyász szakorvos követi, majd ismét Pászka Ildikó Andrea találkozik a várandós anyukákkal és beszél a csecsemőgondozásról. A sort dr. Hatházi Annamária gyermekgyógyász főorvos zárja, a kicsik táplálásáról tart majd előadást. A következő sorozat, a nagy érdeklődésre való tekintettel, várhatóan már április elején megkezdődik. A jelentkezésről részleteket a kórház oldalán tudhatnak meg az érdeklődők.