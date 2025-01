Kötéltánc csatazajban

Márpedig a helyzet kétségkívül súlyos, lassan nem marad olyan társadalmi, szakmai réteg, amely valamely oknál fogva ne akarna utcára vonulni, hogy elégedetlenségének adjon hangot. Múlt pénteken a vasutasok, tartalékos katonák, rendőrök, bányászok, erdészeti dolgozók, acélgyári munkások és más szakmai kategóriák képviselői, valamint nyugdíjasok tüntettek. Követeléseik pedig jól tükrözték, micsoda zűrzavart, fejetlenséget idéztek elő az elmúlt másfél évben a mostani kormányt is alkotó román pártok – a szociáldemokraták és a liberálisok – felelőtlen ígéretei, a papíron jól mutató, de fedezet nélküli, ezért csakis torzul alkalmazható döntések, illetve ennek mintegy megkoronázásaként a megszorításoktól hemzsegő decemberi „salátatörvény”. Mert bárhonnan is néznénk, a szakszervezetek és különböző társadalmi csoportok követelései igenis helytállóak, törvényben rögzített jogaikat kérik, a hátrányos megkülönböztetés és a meggondolatlan intézkedések ellen lépnek fel.

Az önmagában aggasztó helyzet, valamint az ország amúgy sem túl fényes gazdasági-pénzügyi állapota mellett ugyanakkor egy további ijesztő és elkeserítő folyamatnak is tanúi lehetünk. Amint az sajnos várható volt, az önmagukat szuverenistaként meghatározó szélsőségesek alaposan kihasználják az elégedetlenséget, az állami ünnepek pedig tökéletes alkalmat jelentenek arra, hogy akár erőszakossá is tegyék az egyébként jogos megmozdulásokat. Tették ezt jó ütemérzékkel múlt pénteken is, a román fejedelemségek egyesülésének, kis egyesülésként is emlegetett ünnepnapján. Călin Georgescu volt államfőjelölt szimpatizánsai, illetve a George Simion vezette AUR az ünneplés örve alatt gyakorlatilag megpróbáltak rátelepedni az érdekvédelmiek megmozdulására és az erőszak irányába terelni azt. Szerencsére ez most csak részben sikerült, és az is valamelyest biztató, hogy a szakszervezetek még a tiltakozás előtt elhatárolódtak tőlük, nem kérve a provokatív, egyértelműen balhét célzó fellépésükből. Azonban abban is biztosak lehetünk sajnos, hogy a Georgescu–Simion tandem minden lehetőségre lecsap majd, hogy az elégedetlenséget, a társadalmi megosztottságot kihasználva politikai tőkét kovácsoljon, hatalomra törjön.

Nem meglepetés, hogy az igencsak kalandosan megalakult jelenlegi kormányt már az első perctől több irányból támadják, és továbbra is csatazajban kell majd egyensúlyozniuk azon a mezsgyén, mely az ő rossz döntéseik miatt lett egyre keskenyebb. Mind a PSD, mind a PNL most azt a feketelevest kénytelen bekanalazni, amit jó sokáig főztek, és meg is fűszereztek felelőtlen döntésekkel, intézkedésekkel. Nagy kérdés, hogy meddig hajlandóak erre, végigcsinálják-e a vesszőfutást, amire márpedig szükség van, hogy az országot legalább a lebegés szintjén tartsák. Nyilván, félre is állhatnak, ám a másik tábor ajánlatát elnézve, sokkal sötétebb napok várnának ránk.

A belügyi dolgozók már többször utcára vonultak. Fotó: Facebook / Sindicatul Politistilor – Sidepol