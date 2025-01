Színház

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. Ma 10 órától Szente Béla–Gulyás Levente: A kolozsvári bíró című zenés mesejátékát játssza a társulat Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ nagytermében.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház január 29-én, szerdán mutatja be Tennessee Williams Üvegfigurák című darabját, amelyet Alinei Hiristea Aldulescu rendezett és adaptált. Jegyek az eventim.ro honlapon kaphatóak.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház társulata február 8-án, szombaton, illetve február 9-én, vasárnap 19 órától új stúdióelőadás bemutatóját tartja a nagyteremben. Fr. Dürrenmatt Angyal szállt le Babilonba című darabját Bocsárdi László rendezte. További előadások február 11–12-én. Jegyek a központi jegyirodában válthatók.

Zene

KÉZDIVÁSÁRHELY. Ha elmúlik karácsony címmel tart ünnepi visszatekintő koncertet január 30-án, csütörtökön 18 órától a kézdivásárhelyi Cantus kamarakórus a Vigadó Művelődési Központ Nagytermében.

CANDLEGLOW CASTLE. A miklósvári Kálnoky-kastély borospincéjében február 1-jén, szombaton 16, illetve 19 órától az évad második koncertjén három filmsorozat – a James Bond-, a Mission Impossible-filmek és La Casa de Papel (A nagy pénzrablás) – zenei világát elevenítik meg a művészek, Szőcs Botond (zongora) és Tóth-Györbiró Apor (gordonka). A három sorozat zenéjére jellemző, hogy egyedi módon formálja és erősíti a filmek hangulatát, akcióját és érzelmi fokozását, miközben közös vonásuk a feszültség, dinamizmus és a karakterközpontú zenei megközelítés. Részletek a kalnoky.ro, jegyek az eventim.ro oldalon.

Tánc

VENDÉGELŐADÁS. A Bekecs Táncszínház január 29-én, szerdán 19 órától mutatja be vendégelőadását Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. A Táncolva öröklődik című produkcióra a központi jegyirodában váltható belépő.

TÁNCHÁZ A BÁBELBEN. Január 31-től, péntektől új helyszínen várják Sepsiszentgyörgyön a néptánckedvelő közösséget: ezentúl a Bábel Kiskultúr (Csíki utca 21. szám) ad otthont a havonta megszervezett táncházaknak. A táncház keretében tánctanítással várják a kezdőket, ebben a félévben a bodonkúti táncokkal ismerkedhetnek. Program: 20 órától tánctanítás, 21 órától táncház és folkkocsma. Házigazdák és táncoktatók Stefán-Dobai Katalin és Stefán Bencze, muzsikál a Heveder Banda és a Folker Együttes.

Könyvbemutató

Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtárban ma 18 órától bemutatják Horváth Zoltán György Podmaniczky-díjas egyetemi tanár, a Romanika Kiadó létrehozójának és működtetőjének Az emberélet útjának felén című, nemrég megjelent önéletrajzi ihletésű könyvét. A szerzővel beszélget Józsa Zsuzsanna újságíró. Hangszeren közreműködik Antal Zita Melánia és Farkas Tamás Zoltán.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsorán: 16 órától Vaiana 2. (románul beszélő), 16.30-tól Paddington Peruban (magyarul beszélő); a Magyar Filmnapok keretében 18.15-től Futni mentem, 18.30-tól Hogyan tudnék élni nélküled?, 20.15-től Lefkovicsék gyászolnak; 20.30-tól Bird (román feliratos).

KOVÁSZNA. A Vándormozi program keretében január 30-án, csütörtökön 17, 19 és 21 órától a Hogyan tudnék élni nélküled? című romantikus magyar zenés vígjátékot vetítik a kovásznai művelődési házban. Az első két időpontra a helyek elfogytak, belépőt 25 lejért a 21 órától kezdődő vetítésre lehet váltani a jegyirodában hétfőtől csütörtökig 8–15 óráig.

Rejtvényfejtőink figyelmébe

A 2024-es év keresztrejtvény-sorozatának kiértékelőjét ma 17 órától tartjuk a Park Szálló konferenciatermében Kisgyörgy Zoltán és Hideg András rejtvénykészítők jelenlétével. A megfejtéseket rendszeresen beküldő olvasóink között értékes nyereményeket sorsolunk ki. Háromszék

Szűrővizsgálat

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képző Központban február 3-án ingyenes szűrővizsgálatra kerül sor központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A rendelésre várnak minden olyan gyereket, akinél szülés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki. Továbbá olyan gyerekeket és felnőtteket is várnak, akiknek stroke, koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek a vizsgálatra, akik Parkinson-kórban és Sclerosis multiplexben szenvednek. A vizsgálat lényege, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki, és a kiválasztott betegek háromhetes fejlesztő programon vehetnek részt Illyefalván február 3. és 21. között. Előzetes jelentkezés a szűrővizsgálatra a 0724 266 020-as telefonszámon.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszent­györgyön ma 20–6 óráig a Mikó Imre utcai 23-as Farmacom (0267 317 318), Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Javítási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás ma 9 és 15 óra között Kézdisárfalván és Kézdioroszfaluban, január 29–31. között 9-től 14.30 óráig Kézdisárfalván.

VÍZELZÁRÁS. Az új vezetékre való rácsatlakozás miatt január 29-én, szerdán 9–13 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Sepsiszentgyörgyön a Kossuth Lajos utca 2-es tömbház, A, B, C, D, E lépcsőházában, a Gábor Áron utca 8-as szám, 1-es tömbház, A, B, C lépcsőházában, a 10-es szám, 1-es tömbház A, B lépcsőházában, a Mihai Viteazul tér 3-as tömbház, A, B, C, D, E, F, G lépcsőházában, a Váradi József utcában a Gesztenye sétány és a Gábor Áron utca közti szakaszon, a Konsza Samu utcában, valamint a CEC Bank épületében.

PÉNZÜGYI AZONOSÍTÓ. Sepsiszentgyörgy önkormányzata felhívja az adófizetők figyelmét, hogy banki utalás esetén használják Sepsiszentgyörgy municípiumának pénzügyi azonosító számát (CUI): 4404605, ellenkező esetben az államkincstár nem továbbítja az adófizetők által elutalt összeget.

ÜGYFÉLFOGADÁS A RENDŐRSÉGEN. Január 23-tól Sepsiszentgyörgyön a megyei rendőrfelügyelőség új, Grigore Bălan tábornok út 67. szám alatti székházában működnek az ügyfélszolgálati irodák. Itt lehet igényelni az erkölcsi bizonyítványt, intézni közlekedési és közrendi ügyeket, kérvényezni a fegyvertartási engedélyt. Az ügyfélszolgálat munkarendje nem változott, a nyitvatartási idők az intézmény honlapján (cv.politiaromana.ro) tekinthetőek meg.

TERMELŐI VÁSÁR lesz Sepsiszentgyörgy főterén február 1–2-án az Urban-Locato Kft. szervezésében.