Valentin Suciu a mérkőzés után úgy fogalmazott, beigazolódott mindaz, amire számítottak, hiszen egyáltalán nem bizonyult könnyű feladatnak a Galaci Oțelul legyőzése. A találkozó helyenként látványos játékot hozott, mindkét kapu előtt akadtak lehetőségek. A vezetőedző elmondta, az első félidőben több helyzetük volt, amelyeket nem sikerült értékesíteniük, viszont a második felvonásban Cosmin Matei és Branislav Niňaj megoldása vezetést eredményezett. Ezt követően akadozott a teljesítményük, a hosszabbításban ellenben egy kontra végén sikerült növelniük az előnyüket, hiszen Sebastian Mailat megvillant és lezárta az összecsapást.

A 44 éves szakember kiemelte, az első találatnál nem begyakorolt akcióból voltak eredményesek, a gól a középpályás és a hátvéd kreativitását dicséri. Hozzátette, igyekszik e tekintetben megfelelő szabadságot biztosítani a futballistáknak, akik ezekben a helyzetekben az ihletükre, az időzítésükre és a kivitelezésükre támaszkodhatnak. Valentin Suciu reméli, a nemrég érkezett játékosok a lehető leghamarabb beilleszkednek, egyelőre még nincs meg a teljes összhang az újak és a régebb óta a csapatot erősítő labdarúgók között. Szerinte Matej Šimić bemutatkozása remekül sikerült, ugyanakkor Mailat és Dorian Babunszki játékára sem lehetett panasz.

A vezetőedző a folytatásban is nehéz mérkőzésre számít, egy botlás pedig végzetes lehet. Épp ezért bíznak benne, hogy több olyan meccsük nem lesz, mint az Unirea Slobozia ellen. Szeretné, ha szombaton az FC Botoșani otthonából győzelemmel távoznának, ami rendkívül fontos lenne a felsőházi rájátszásba jutásért folytatott harcban. A bajnokság nagyon szoros, bárki bármikor veszíthet pontokat, azonban ennek az ellentéte is érvényes, ugyanis az FC Hermannstadt is felzárkózott. Valentin Suciu szerint a céljuk elérése érdekében össze kell kötniük a győzelmeket, a kulcs az, hogy ne a riválisokra, hanem csak önmagukra összpontosítsanak. (miska)