Nem adnak pénzt vidéki szolgáltatásokra

Érvényét vesztette a Beruházások a nem mezőgazdasági tevékenységek, szolgáltatások létrejöttében és fejlesztésében nevet viselő, sokak által várt DR 29-es vidékfejlesztési intézkedés, melynek kiírását az AFIR eredetileg tavaly júniusra harangozta be, és sokan várták Háromszékről is. A Florin Barbu vidékfejlesztési és agrárminiszter kezdeményezésére módosított stratégiai tervre már megérkezett az uniós jóváhagyás is.