A Liszt Intézet számvetése

A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet a 2025-ös esztendőben is igyekszik megörvendeztetni nemcsak Háromszéket, hanem a régiót is, kiemelten figyelve a dél-erdélyi szórvány vidékére, mondotta Szebeni Zsuzsa régi-új intézményvezető azon a sajtótájékoztatón, amelyet Dolhai Istvánnal, Magyarország csíkszeredai főkonzuljával és Bordás Beátával, az Erdélyi Művészeti Központ (EMŰK) vezetőjével közösen tartottak a sepsiszentgyörgyi Kokojza kávézóban. Ez alkalommal visszatekintett az elmúlt év tevékenységeire, és a jövő terveit ismertette.

Nagyon hálás téma a Liszt Intézet tevékenységéről beszélni – mondta Dolhai István főkonzul, hangsúlyozva: nemzetünk megőrzésének záloga a kultúra, a nyelv, hagyományaink, és nagyon fontosak azok az intézmények, amelyek ezek jegyében tevékenykednek. A Liszt Intézet és vezetője kiváló munkát végzett az elmúlt évben, és 2025-ben sem lesz ez másképp – mondta ezután, majd nyilvánosan is gratulált Szebeni Zsuzsának újabb négyéves kinevezéséhez. Nagyon fontos, hogy az értékőrzésen túl új értékeket is teremtsünk, hisz ezáltal tud élővé válni a kultúránk és megújulni évről évre – hangsúlyozta továbbá a főkonzul, hozzátéve: ebben kiváló munkát végez a Liszt Intézet, mely nemcsak Sepsiszentgyörgyön, de egész Erdély területén tevékenykedik, sőt, Magyarországgal is élő a kapcsolata, különböző programokat hívnak meg onnan és helyi művészeket mutatnak be a határon túl. Végezetül ígéretet tett arra, hogy a csíkszeredai főkonzulátus 2025-ben is minden segítséget megad a Liszt Intézetnek fontos küldetése teljesítéséhez.

Előadás-sorozat az EMŰK-kel

Bordás Beáta a Liszt Intézet egyik fontos partnerintézményének vezetőjeként volt jelen a sajtótájékoztatón, és arról az előadás-sorozatról beszélt, mely reményei szerint egy új közönségréteget fog bevonzani az EMŰK-be. Az első előadást február 14-én Kukla Krisztián, a Leopold Bloom Művészeti Alapítvány vezetője tartja, aki az első nagyszabású kínai kiállítás szervezője volt a debreceni MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központban. A további előadók is magyarországi művészettörténészek, illetve a művészeti élet kiemelten fontos szereplői lesznek, például Barki Gergelyt szeretnék elhívni, aki a közelmúltban rendezett Budapesten egy nagyszerű kiállítást a Galimberti házaspárról, Galimberti Sándor (1883–1915) és Dénes Valéria (1877–1915) festőkről, akik a 20. századi magyar festészet meghatározó alakjai voltak. A február 21-re tervezett Cseh Gusztáv-kiállításuk is a Liszt Intézettel együttműködésében valósul meg – mondta még Bordás Beáta, aki szerint Cseh Gusztáv az egyik legfontosabb erdélyi magyar grafikusművész, aki több területen is megújította a grafikai hagyományokat, akinek rézkarcsorozatai megörökítették a legfontosabb erdélyi magyar vonatkozású műemlékeket és az erdélyi magyar kultúra főbb szereplőit.

Tavalyi fontos események

Ezután Szebeni Zsuzsa mesélt az általa vezetett intézmény múlt évéről és az idei tervekről, bemutatva pár rangos kiadványukat is. Mint mondta, sok tavalyi rendezvényük folytatódik az idei évben, például a Kós–Bánffy-anyaguk idén is aktuális, hisz idén lesz Bánffy Miklós halálának 75. évfordulója.

A magyar kultúra napjához kötődő rendezvények sorát már január 19-én megnyitották, egy Szászmedgyesen tartott Kós–Bánffy-kiállításmegnyitóval és -könyvbemutatóval, mely rendkívül fontos esemény volt számukra, hisz ezzel Brassó, Nagyszeben és Temesvár után Medgyes is bekerült azon szórványtelepülések közé, ahová kiterjesztette „missziós tevékenységét” a Liszt Intézet.

Ezt követően Orlowski Balogh Edit szobrászművész kiállításáról mesélt az intézményvezető, akinek hagyatékát „a pusztulás küszöbéről mentették meg, szinte drámai körülmények között”. Szép pillanatok voltak továbbá az elmúlt esztendőből Sebestyén Márta március 15-i koncertje, Maksay Ági Hallgasd zúgó szél, hadd beszéljek én című dokumentumfilmje, aminek kulisszatitkait is megosztották az érdeklődőkkel egy beszélgetés során. A következő nagyon jelentős eseményük A szabadságharc mécsesei volt, mely lehetőséget teremtett megszólaltatni Batthyány Schmidt Margitot, illetve azt a kört, amely be tudta mutatni Bányai Júliát és a magyar honvéd asszonyok sorsát. Ha minden jól megy, idén New Yorkba is elviszik a Magyarosi Para Imola által készített előadást – mondta az intézményvezető. Jelentős eseményként értékelte továbbá a Makkai János-emlékkiállítást, mely az Outsider Arthoz kapcsolódott, valamint a negyedik Kós András-kiállítást, amit a Kolozsvári Magyar Napok alkalmával nyitottak meg. Szinte ezzel párhuzamosan a Református Múzeumban rendezték a Mikó Imréről és családjáról szóló kiállítást a Hadtörténeti Múzeummal együttműködésben, mely szintén rangos eseménynek számított.

Ványolos-Albert Sarolta, Dolhai István és Szebeni Zsuzsa

Az Üveghang Akadémia

A tavalyi események felidézése után Ványolos-Albert Sarolta összegezte az Üveghang Akadémia elmúlt időszakának eseményeit. Első évben a klasszikus zenét mutatták be neves szakemberek, zenészek előadásai által, a második évben a népi és világzene volt a téma, tavaly pedig a klasszikus és a népzenei vonal ötvözeteit próbálták megismertetni a közönséggel. Idén az acapella énekes technikát fogják bemutatni, első koncertjüket a Dalinda tartja, márciusban. A helyszín téli időszakban a sepsiszentgyörgyi unitárius templom lesz, nyáron pedig a Park Szálló terasza, ahogyan már megszokhatta a közönség. A fellépők között a Subtones, az Octovoice, a Sixtones, a Snaps és Sergő Sára neveit említette még a szervező, hozzátéve, hogy a hagyományokhoz hűen jelen lesznek a Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztiválon is, lesz Orgonák Éjszakája, és koncertet ad 2025-ben is Sepsiszentgyörgyön a Sárik Péter Trió, és az Ács Dominika – Oláh Krisztián duó.

Tervek a 2025-ös évre

Az idei tervekről Szebeni Zsuzsa elmondta: Székelyudvarhelyen a Haáz Rezső Múzeumban már megnyitották a Kós András 110 kiállításukat, mely áprilisban a budapesti Vigadóban is bemutatkozik, és ugyanezt a kiállítást idén Bukarestben a Parasztmúzeumban is bemutatják. Továbbra is együttműködnek a Kolozsvári Magyar Napokkal, mely alkalomból Hosszu Márton katolikus alkotó életművére hívnák fel a figyelmet. Újdonság lesz az isztambuli Liszt Intézettel szervezett Mikes-vacsora, amely során egy gasztroirodalmi eseményt terveznek, Szederkényi Olga: Krimik és krémek című gasztrokötetének bemutatását. A filmművészet tekintetében az egyik legérdekesebb eseményük a Neumann János életét bemutató dokumentumfilm lesz – mondta továbbá Szebeni Zsuzsa –, majd a Gross Arnold 95 grafikai kiállításról, a Klebelsberg Kuno-évfordulóról, a Jókai 200, valamint a brassói Apáczai Csere János Egyesülettel szervezett Apáczai 400 kiállításokról is beszélt. Lesz egy divattörténeti előadás-sorozatuk is, melyet Benő Eszter Nóra tart. Szűcs Nelli budapesti színésznő Fedák Sári-estje a tavalyi három­állomásos erdélyi turné után idén Sepsiszentgyörgyön is bemutatásra kerül, lesznek gyermekeknek szóló programjaik, folytatják az együttműködést a Romani Designnal a Design Week programsorozat részeként. Idén is lesz Outsider Art, Székelyföldi tehetségnap, Napkapu program, a Szilvássy Carola Öregotthonnal együttműködésben május 12-én levetítenék A maga természete szerint szabadon című filmet, illetve tartanának egy előadást is Szilvássy Caroláról. Számos más programot is sorolt még: hagyatékok feldolgozását, évfordulós eseményeket, valamint egy március 15-ei előadást a vajdasági színház dramaturgjának irányításával, a Plugor Sándor Művészeti Líceum és a sepsiszentgyörgyi képzőművészeti egyetem hallgatóinak közreműködésével.