Ők jóhiszemű emberek, akik belülről tájékoztatnak. Látok néhány jelentést.” Kelemen Hunor erre reagálva fogalmazta meg aggályait: „Néhány nappal ezelőtt egy interjúban Călin Georgescu teljesen elképesztő dolgot mondott, és sem az államelnök, sem az állami intézmények nem reagáltak. Azt mondta, sok szimpatizánsa van a titkosszolgálatoknál. Ezzel eddig nincs semmi probléma. De aztán hozzátette, információkat kap a titkosszolgálatoktól, elolvassa a jelentéseiket. Erre napok óta senki nem reagál.” Meglátása szerint a titkosszolgálatokat ellen­őrző parlamenti bizottságok aktívabbak kell hogy legyenek. Kelemen Hunor rámutatott: az a tény, hogy egy ilyen nyilatkozat következmények nélkül elhangozhatott, nemcsak a romániai társadalom, hanem a külföldi partnerekkel való kapcsolattartás szintjén is problémát jelent. „Hogyan adhatunk át minősített információkat partnereinknek, ha ezek az információk eljutnak egy civilhez? Végül is, akár tetszik, akár nem, Georgescu nyilvánvalóan civil. Tehát nagy szarban vagyunk, és senki sem reagál” – mondta Kelemen Hunor. Hozzátette, Klaus Iohannis elnöktől vár lépéseket. Az RMDSZ elnöke megismételte: Călin Georgescu rendszerellenesnek mutatja magát, de valójában „a régi rendszer embere”. „1986-ban, a kommunista diktatúra legnehezebb időszakában New Yorkba ment tanulni. Aztán 1989 után is radar alatt tartották, és minden kormányválság vagy miniszterelnök-váltás előtérbe hozta. Számtalanszor javasolták miniszterelnöknek.” Az RMDSZ elnöke szerint az egykori Securitate-hálózat különböző struktúrákban tovább él a román társadalomban. (Maszol)

KEMPINGEK PÁLYÁZATBÓL. Négy nagy kempinget alakít ki a Bihar megyei tanács európai uniós pénzekből a megye legnépszerűbb kirándulóhelyein. A révi (Vadu Crişului) és a vársonkolyosi (Şuncuiuş) három-három, a barátkai (Bratca) 3,5, a bihardöbrösdi (Dobreşti) pedig 1,76 hektáron terül el, a sátorozóhelyek és parkolók mellett mindegyikben kialakítottak zuhanyozó- és illemhelyiségeket és tűzhelyeket, padokat és filagóriákat helyeztek el. A parkolókat és sétányokat lekövezték, intelligens világítással és webkamerákkal szerelték fel, a sátorok és lakókocsik számára elegyengették és fűvel bevetették a terepet. Az összesen 8,5 millió lejes beruházások munkálatai 95 százalékban elkészültek, a négy kempinget a tavasszal megnyitják, és ugyanakkor fognak neki a Vida-tó kotrásának, illetve öt barlang rendezésének: a Zichy-barlangot és a Nagy magyar barlangot a nagyközönség számára alakítják át (a denevérkolóniák védelmében módosítják az útvonalakat, korszerűsítik a világításukat az élővilágra gyakorolt káros hatás csökkentésére, lépcsőket, hidakat és ösvényeket építenek környezetbarát anyagokból), három másikat (a Szelek barlangját, az Oszoly- és az Igric-barlangot) pedig a barlangi turizmus számára. (G4Media)