Orbán Viktor arról beszélt: a liberális korszakot egy szuverenista korszak váltja fel a jövőben. Hozzátette: „Mi, magyarok 15 éve építjük – egyedül a nyugati világban – a szuverenista korszakot, tudunk egyet és mást mondani az előttünk álló korszak sajátosságairól. Az első fontos tapasztalat a stabilitás és a biztonság. A biztonság felértékelődik az előttünk álló időszakban, aki nem tudja magát megvédeni, az nem partner, az nem is szövetséges, legjobb esetben is csak alárendelt lehet.” Kijelentette: ezért minden nemzet számára a saját önvédelmi képességének megőrzése kulcskérdés lesz. Hozzátette: ennek középpontjában nem is az orosz–ukrán háború, hanem a migráció és annak matematikailag előre jelezhető következményei állnak.

Második tapasztalatként arról beszélt, hogy a következő időszak az államszervezési modellek közötti versenyről is szól majd, miután a neoliberális államszervezési modellek éppen most buknak meg. Hozzátette: ez Amerikában már megtörtént, és Európában is megtörténik, az a kérdés, hogy milyen más modellek jönnek majd különböző nemzeti kultúrákból, nemzeti sajátosságokból.

Harmadik tapasztalatként beszélt a konnektivitásalapú külpolitikáról, hangsúlyozva, hogy amelyik ország nem hajlandó összekapcsolódni a többi jelentős szereplővel, nem lehet sikeres, aki viszont össze tud kapcsolódni mindenkivel, annak megnő a súlya és a szerepe. Megjegyezte: Magyarországot a kormány liberális ellenfelei egy elszigetelt országnak szokták ábrázolni. Ehhez képest ma egész Európában Magyarország ápolja a legjobb kapcsolatot az új amerikai republikánus adminisztrációval, Kínával és Oroszországgal. „Nem Magyarország van elszigetelve, hanem az Európai Unió, amely összeveszett az új amerikai adminisztrációval, elszigetelte magát Kínától, mert vámháborút indított, és elszigetelte magát Oroszországtól, amellyel háborúban áll” – jelentette ki. „Ki van itt elszigetelve? A mi érzésünk az, hogy mi a történelem főutcáján járunk, miközben az Európai Unió valahol a sáros mellékutcákban kódorog és botorkál” – fogalmazott.

Negyedik tapasztalatként a kormányfő az erős középosztály szükségességét rögzítette. Azt mondta: Európában a következő évtizedekben nagyon súlyos társadalmi megrázkódtatások várhatók, és ebben az új világban csak azok maradnak talpon, ahol ezek a bajok nem okoznak belpolitikai instabilitást, csak azok az országok lehetnek sikeresek, ahol a középosztályon nyugvó társadalmi rend megingathatatlan és megbillenthetetlen.