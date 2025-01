A spanyol El País című napilap értesülése szerint az egyesült arab emírségekbeli város 25 millió dollárt fizetett, hogy vendégül láthassa a sorozat 25. évadának végső összecsapásait. A liga tegnapi közlése szerint a megállapodás értelmében a 18 ezer néző befogadására alkalmas Etihad Arénában május 23-án kerül sor a két elődöntőre, két nappal később rendezik a bronzmérkőzést és a finálét. Negyedszer fordul elő, hogy a legrangosabb európai kupasorozat döntőjét a kontinens földrajzi határain kívül bonyolítják le, 1972-ben, 1994-ben és 2004-ben az izraeli Tel-Aviv volt a házigazda.

Korábban Belgrád is szóba került mint lehetséges helyszín, ám a klubok többsége a közel-keleti opció mellett tette le a voksát – az Eurohoops szerint csupán a Real Madrid és az Olympiakosz ellenezte a döntést. Az Egyesült Arab Emírségek által kínált pénz egyébként nagyjából duplája volt a többi ajánlatban szereplő összegeknek, ráadásul a sorozat partnere, az IMG amerikai rendezvényszervező cég is emellett tette le a voksát. Az IMG mindeközben azt szeretné elérni, hogy egy sikeres final four esetén további két idénnyel megtoldják az együttműködést.