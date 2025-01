Az ellopott aranysisak és a biztonság

Újabb példátlan, botrányos fejleményekkel szembesül az amúgy is elgyötört lakosság. Ezúttal valami teljesen újszerű döbbenet keríti hatalmába az érdeklődőket, illetve az érintetteket: napok óta egy hollandiai múzeumból ellopott romániai műkincsektől hangos a sajtó, és az ügyben érintett politikusok is mintha egymást próbálnák túlkiabálni eme lehangoló és elgondolkodtató történet kapcsán.

Mert miután egyelőre ismeretlen tettesek egy szombat hajnali, robbantásos betörés során értékes műkincseket loptak el a hollandiai Drents Múzeumból, felháborodottabbnál felháborodottabb nyilatkozatok hangzanak el, s mind az ellenzék, mind a kormányoldal a maga vitorlájába akar szelet fogni ebből a viharból.

A hollandiai, pontosabban asseni Drents Múzeumban éppen véget ért a Dacia! Az arany és ezüst királysága című, romániai múzeumok műtárgyaiból összeállított időszakos tárlat, amikor több kiállított darabot brutális leleménnyel, robbantásos behatolással elloptak. A géta és dák kori arany- és ezüstkincsek több mint 500 darabját felvonultató kiállítást 2024. július 7-én nyitották meg és vasárnap, január 26-án zárták be, s az utolsó pillanatban elkövetett rablás idején annak anyagát nem őrizte senki. Magukat a hollandokat is sokkolták a fejlemények, ám az itteni közvéleményt fokozottan ingerli az a tény, hogy az ellopott műtárgyak között szerepel a trák és görög hatást egyaránt mutató coțofenești-i aranysisak is, a Romániában talált egyik legértékesebb, nem a dákok (mint ahogyan szajkózzák), hanem a géták tárgyi kultúrájához köthető lelet. A szertartási fejék 770 grammot nyom, vélhetően egy vezetőé lehetett, emellett karkötőknek is nyoma veszett. A veszteség így nem csupán kulturális, pontosabban történelmi mércével becsülhető, hanem emocionális vetülete is van, nem véletlenül háborog Marcel Ciolacu kormányfő, állítva, hogy példátlan kártérítést fognak követelni a hollandoktól, s azt is megjegyezte, ha Romániában történt volna hasonló, szétszedték volna az itteni hatóságokat. A szociáldemokraták Lucian Romașcanu szóvivő útján támadást intéztek Raluca Turcan korábbi liberális művelődési miniszter ellen, kifogásolva, hogy a tárlat anyaga jogszerűtlenül került külföldre, utóbbi cáfolta ezt.

E helyzetben Ciolacuék abban érdekeltek, hogy minél keményebben fogalmazzanak a hollandiai hatóságok irányába és túlharsogják az ellenzéki kifogásokat, erőt, határozottságot mutassanak. Persze firtatható, hogy ha nem történik mindez, vajon hányan ismerkednek meg e különleges aranysisakkal, netán azzal a korral, amikor azt viselték... Ám mindennél fontosabb, a politikai patáliákon túlmutat a történtek eredője: efféle bűncselekmény ott lehetséges, ahol gyenge a biztonság. Márpedig e műkincsek elrablása is a gyengeségre utal, arra a gyakran érzékelhető tényre, hogy Európa meggyengült, avagy éppen önmagát erőtlenítette el, érthetetlen és értelmetlen módon. Ez változtatásra szorul, mindemellett persze egy kontinensnyien szurkolnak a bűnüldöző hatóságoknak, hátha megkerülnek a felbecsülhetetlen értékű műkincsek...

Fotó: Facebook / Drents Museum