Átszervezik az oktatási minisztériumot

Elkerülhetetlennek nevezte tegnap Daniel David oktatási miniszter az általa vezetett tárca átszervezését. Leszögezte: az oktatási minisztérium „nem valaki által rendeletben megszabott leépítéseket” végez, hanem átszervezésen dolgozik, amelyet az is indokol, hogy át kellett vennie a kutatásért, innovációért és digitalizációért felelős tárcát is.

Az átszervezéssel azt akarják elkerülni, hogy azonos tevékenységet végző igazgatóságok működjenek egyazon struktúrán belül, hogy ne legyenek olyan emberek, akik eddig önállóan működő minisztériumoktól érkezve ugyanazt a munkát végzik. Ez nem jelenti azt, hogy nem vállalhatnak más munkát – magyarázta. Hozzátette, az oktatási minisztériumnál is elvégzik azokat a módosításokat, amelyekre szükség van a tárca hatékony működése érdekében, de az alkalmazottak száma „elvileg” nem fog változni.

Az oktatási minisztérium idei költségvetéséről Daniel David elmondta: szeretné, hogy a tavalyinál nagyobb összeget kapjon a szaktárca, de a tárgyalások még folyamatban vannak. A GDP-arányos 6 százalék továbbra is vágyott cél, ugyanakkor a hatékonyság növelésére is törekednek – jelentette ki. Beszámolt arról is, hogy a kormány határozatot fogadott el az Egészséges étkezés elnevezésű országos iskolai program 2025-ös folytatásáról, amelynek alapvető szerepe van a korai iskolaelhagyás felszámolásában. A cél az, hogy 2029-re minden elemi osztályos tanuló számára biztosítsuk az egészséges étkezést az iskolában – mutatott rá a miniszter.