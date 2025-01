A Budapesti Nyilatkozat megvalósítását szeretnék

Ezt Bóka János, Magyarország európai uniós ügyekért felelős minisztere jelentette ki tegnap Brüsszelben az EU-tagországok általános uniós ügyekért felelős minisztereinek tanácskozásán. Hangsúlyozta, Magyarország azt is szeretné, hogy a lengyel elnökség erősítse a magyar uniós elnökség alatt a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban vett lendületet. Továbbá azt várja a lengyel elnökségtől, hogy folytassa azt a magyar kezdeményezést is, amely a jogállamiság, az átláthatóság és a korrupció elleni küzdelem kérdéseit az Európai Unió intézményeinek tekintetében is napirendre veszi – tette hozzá.