Zene

KÉZDIVÁSÁRHELY. Ha elmúlik karácsony címmel tart ünnepi visszatekintő koncertet ma 18 órától a kézdivásárhelyi Cantus kamarakórus a Vigadó Művelődési Központ Nagytermében.

CANDLEGLOW CASTLE. A miklósvári Kálnoky-kastély borospincéjében február 1-jén, szombaton 16, illetve 19 órától az évad második koncertjén három filmsorozat – a James Bond-, a Mission Impossible-filmek és La Casa de Papel (A nagy pénzrablás) – zenei világát elevenítik meg a művészek, Szőcs Botond (zongora) és Tóth-Györbiró Apor (gordonka). A három sorozat zenéjére egyaránt jellemző, hogy egyedi módon formálják a filmek hangulatát, támogatják annak cselekményét és segítik elő érzelmi hatását, miközben közös vonásuk a feszültség, dinamizmus és a karakterközpontú zenei megközelítés. Részletek a kalnoky.ro, jegyek az eventim.ro oldalon.

Kiállítás

SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM. A Gyárfás Jenő (1857–1925) halálának 100. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás a következő program szerint látogatható: keddtől péntekig 9 és 16 óra között, szombaton és vasárnap 9–14 óra között. A kiállításhoz kapcsolódóan az érdeklődők figyelmébe ajánlják a Gyárfás Jenő születésének 150. évfordulója kapcsán korábban megjelent kötetet, melynek szerzője Almási Tibor művészettörténész, aki diákkora óta foglalkozik a Gyárfás-jelenséggel. A kötet megvásárolható a múzeumboltban, ára 75 lej.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház társulata február 8-án, szombaton, illetve február 9-én, vasárnap 19 órától új stúdióelőadás bemutatóját tartja a nagyteremben. Fr. Dürrenmatt Angyal szállt le Babilonba című darabját Bocsárdi László rendezte. További előadások február 11–12-én. Jegyek a központi jegyirodában válthatók.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi bábszínház február 1-jén, szombaton 11 órától A kis herceg című bábos csillagmesét játssza szabadelőadáson (rendező: Fodor Orsolya). Érdeklődni, helyet foglalni a 0754 409 940-es telefonszámon Szabó Emesénél lehet.

Előadások

GOMBAISMERETI KISELŐ­ADÁS. A Bod Péter Megyei Könyvtárban ma 18 órától a László Kálmán Gombász­egyesület tavalyi gombás évbúcsúztatójának képes bemutatójára várják az érdeklődőket, majd Farkas János vetített képes kiselőadása következik Téli gombász címmel.

MATHIAS CORVINUS COLLEGIUM. A költészet válasza 21. századi válságainkra címmel rendez kerekasztal-beszélgetést a Mathias Corvinus Collegium (MCC) február 3-án, hétfőn 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Fidelitas Hotel konferencia­termében (Gólya utca 14. szám). Az eseményen megvizsgálják, mit jelent a mai ember számára a költészet, milyen relevanciája van a múlt század alkotóinak napjainkban, illetve segíthet-e megoldani 21. századi válságainkat. Meghívott: Weiner Sennyey Tibor költő, író, filológus, méhész, a DRÓT főszerkesztője, akit 2023-ban József Attila-díjjal, 2024-ben méhészeti szakíró tevékenységét elismerve Boczonádi-díjjal tüntették ki, és a Qubit tudományos-ismeretterjesztő folyóirat Év embere díját kapta meg. Beszélgetőtársa Bodor Loránd, az MCC Világvallások kurzus oktatója. Regisztráció: https://feliratkozas.mcc.ro/sepsiszentgyorgy-

kolteszet-valasza

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsorán: 16.30-tól Paddington Peruban (magyarul beszélő). A magyar filmnapok keretében 16.15-től Mi vagyunk Azahriah, 18 órától Futni mentem, 18.30 órától Hogyan tudnék élni nélküled, 20.30 órától A szer (román feliratos), 20.30-tól Limonov, a ballada (román feliratos).

KOVÁSZNA. A Vándormozi program keretében január 30-án, csütörtökön 17, 19 és 21 órától a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar romantikus zenés vígjátékot vetítik a kovásznai művelődési házban. Az első két időpontra a helyek elfogytak, belépőt 25 lejért a 21 órától kezdődő vetítésre lehet még váltani a jegyirodában hétfőtől csütörtökig 8–15 óráig.

KÉZDIVÁSÁRHELY. A Vigadó Művelődési Központ nagytermében február 1-jén, szombaton 13, 16 és 19 órától vetítik a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar romantikus zenés vígjátékot. Belépők a Vigadó jegypénztárában válthatók hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken 10–14 óra között, valamint előadások előtt egy órával. Helyfoglalás a 0730 600 279-es telefon­számon.

Hitvilág

ALZHEIMER KÁVÉZÓ. A sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Szeretetotthon nagytermében január 31-én,

pénteken 17 órától a Diakónia Keresztyén Alapítvány Alzheimer kávézó programjának témája: Demens betegek személyközpontú gondozása. Ismerjük meg a személyt, ne csak a betegségét. Várja a téma iránt érdeklődőket a házigazda, Vetró B.

Enikő mentálhigiénés szakember.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mikó Imre utcai 23-as Farmacom (0267 317 318), Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Javítási munkálatok miatt Kézdisárfalván szünetel az áramszolgáltatás ma és pénteken 9 órától 14.30-ig, illetve február 3–7. között 8.30-tól 14.30 óráig.

VÍZELZÁRÁS. Javítási munkálatok miatt szünetel az ivóvízszolgáltatás ma 8 és 15 óra között Sepsiszentgyörgyön az Eprestető utcában, illetve a következő vállalkozásoknál: Dunapack Rambox, Paccor Romania, Fit Sped, Remat Covasna Colect.

NYÍLT NAP A MENHELYEN. Február 1-én, szombaton 10–15 óra között ismét nyílt napot tartanak a szépmezői kutyamenhelyen. Az érdeklődők sétálhatnak is a kutyákkal, a fő cél továbbra is az örökbeadás. Ehhez mindössze személyi igazolvány szükséges, az eljárás ingyenes, az örökbeadott kutyákat ivartalanítják, oltják és chipezik is.

TERMELŐI VÁSÁR lesz Sepsiszentgyörgy főterén február 1–2-án az Urban-Locato Kft. szervezésében.

MEGHALLGATÁS. A Nép Ügyvédje brassói területi irodájának képviselői február 3-án, hétfőn 10 órai kezdettel tartanak meghallgatást Sepsiszentgyörgyön a prefektúrán. Az érdeklődők személyesen vagy telefonon jelentkezhetnek a meghallgatásra az intézmény székhelyén vagy a Nép Ügyvédje irodájának 0268 471 100-as telefonszámán. Minden eljárás ingyenes, az anyanyelv használata szavatolt.

ÖNKÉNTES PROGRAMOK. Fiatalokat toboroz nemzetközi önkéntes programokhoz a kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület. Olaszországban az ESC (Európai Szolidaritási Testület) Spazio Europa Youth projektjéhez csatlakozva Moniga del Gardában képezhetik magukat, a projekt célja: fiatalok támogatása a személyes és szakmai fejlődésben, közösségi programok szervezése, interkulturális élmények biztosítása. A Bulgáriai Egyesült Nemzetek Szervezete révén 5 hónapos szófiai küldetésre lehet jelentkezni, a projekt célja: fiatalok nevelése az ENSZ értékeinek szellemében, az ifjúsági önkéntesség népszerűsítése, valamint az Egyesült Nemzetek céljainak és elveinek támogatása. Bővebb tájékoztatás a zoldnap.info honlapon, illetve Ráduly Attilánál a 0766 611 066-os telefonszámon.