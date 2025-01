Az előző évhez hasonlóan idén is szurkolhatunk a sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztiánnak és az ozsdolai Ördög Zoltánnak hazai, illetve nemzetközi porondon, motokrosszosaink a román bajnokság mellett a Balkán-bajnokságban és a német ADAC-sorozatban lesznek érdekeltek. Krisztián számára a Bb március végén indul Görögországban, míg a motorkerékpárt és géposztályt váltó Ördög Zoltán első ADAC-versenye április végén lesz Fürstlich Drehnában. Mindkét sportolónknak fontos a román bajnokság is, amelynek szezonnyitóját Balșon tartják március 29–30-án, az utolsó versenyre pedig októberben kerül sor Ciolpani-on.

„A 2025-ös idényben a hazai pontvadászatot és a Balkán-bajnokságot akarom végigvinni, hiszen mindkettő kilenc-kilenc futamból áll, és az már jó sok verseny egy évben. Van egy új szponzorom, amely azt szeretné, hogy Angliában is versenyezzek, így elképzelhető, hogy indulok a szigetországi küzdelemsorozat néhány viadalán. Számomra már decemberben megkezdődött a felkészülés az új szezonra, amikor az idő engedi, itthon motorozom, de a balși pályán is szoktam edzeni. Emellett a fizikai felkészülésemre is odafigyelek, kondizom, futok és sokat úszok” – nyilatkozta Tompa Krisztián, aki elmondta azt is, hogy tavaly­hoz hasonlóan idén sem lesz motokrosszverseny Sepsiszentgyörgyön, hiszen önerőből és segítség nélkül ezt nem tudják összehozni.

„A fizikai felkészülésem eddig jól sikerült, a motorozás terén van egy pici lemaradásom, de azt a szezon elején gyorsan behozom. Az év első fele számomra nehezebb lesz, hiszen végzős diák vagyok és érettségizni fogok, így meg kell találjam a lehető legjobb egyensúlyt a versenyzés és a tanulás között. Idén csak a román bajnokságra és a nyolcfordulós ADAC-ra összpontosítok, s amikor nem lesz más elfoglaltságom, valószínűleg indulok magyar futamokon is. Idén egy 250 köbcentis, kétütemű géppel fogok motorozni, itthon az MX1-es géposztályban, míg az ADAC-ben a Youngster Cupban fogom gyűjtögetni a pontokat” – jelentette ki Ördög Zoltán, aki a fejlődésen túl egy jó és balesetmentes szezonnal próbálja megalapozni pályafutása következő éveit.

Tompa Krisztián. Fotó: Marius Dinca

A 2025-ös versenynaptár:

* román bajnokság: 1. forduló – Balș, március 29–30.; 2. forduló – Zernyest, április 5–6.; 3. forduló – Prundu, április 12–13.; 4. forduló – Merei, május 3–4.; 5. forduló – Ciolpani, május 10–11.; 6. forduló – Marosvásárhely, szeptember 6–7.; 7. forduló – Zernyest, szeptember 20–21.; 8. forduló – Merei, október 18–19.; 9. forduló – Ciolpani, október 25–26

* Balkán-bajnokság: 1. forduló – Krinides (Görögország), március 22–23; 2. forduló – Balș, március 29–30.; 3. forduló – Sevlievo (Bulgária), április 26–27.; 4. forduló – Afiyon (Törökország), május 17–18.; 5. forduló – Kresevo (Bosznia-Hercegovina), május 24–25.; 6. forduló – Cacak (Szerbia), május 31.–junius 1.; 7. forduló – Korten (Bulgária), szeptember 13–14.; 8. forduló – Krinides (Görögország), szeptember 27–28.; 9. forduló – Ciolpani, október 25–26.

* ADAC-sorozat: 1. forduló – Fürstlich Drehna, április 26–27.; 2. forduló – Mölln, május 17–18.; 3. forduló – Deetz, junius 14–15.; 4. forduló – Bielstein, július 12–13.; 5. forduló – Tensfeld, július 19–20.; 6. forduló – Gaildorf, augusztus 9–10.; 7. forduló – Bitche (Franciaország), augusztus 30–31.; 8. forduló – Holzgerlingen, szeptember 13–14.