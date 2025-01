Sepsiszentgyörgyön 2024-ben minden városnegyedben sikerült elkezdeni vagy befejezni egy-egy új beruházást. Az Önkormányzat folyamatosan azon dolgozik, hogy legyen dinamikusan fejlődő városunk, legyen egységes, erős közösség, és hogy legyen egy olyan település, ahol a kisvárosok nyugalma találkozik a nagyvárosok által nyújtott szolgáltatásokkal. Egy új év kezdete mindig megfelelő alkalom arra, hogy számot vessünk arról, mit sikerült teljesíteni az elmúlt évben a megfogalmazott célok elérése közben. Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül bemutatjuk azokat a nagyszabású változásokat, újításokat, amelyeket az önkormányzat a sepsiszentgyörgyiekkel közösen valósított meg, kezdett el vagy fejezett be az elmúlt év során.

Kényelmesebb, gyorsabb, biztonságosabb közlekedés a városban

Sepsiszentgyörgy történelmének egyik legfontosabb beruházását, a várost kikerülő terelőutat 2024 októberében adtuk át. A 11,5 kilométeres terelőút leveszi a tranzitforgalom terhét a városról, ami leginkább az Oltmező, a Păiuș David hadnagy úton és a Csíki utcában érezhető. Az elmúlt hónapok során bebizonyosodott, hogy sikerült megközelítőleg százezer autót „elterelni” havonta a városból, így a sepsiszentgyörgyiek és a városon áthaladó ingázók értékes időt tudnak megspórolni.

A hidak városrészeket és közösségeket kötnek össze! Májusban hivatalosan átadtuk az Olt folyó fölötti új gyalogos és kerékpáros hidat. Mi sem bizonyítja jobban ennek a hídnak a fontosságát, mint az, hogy a sepsiszentgyörgyiek már az átadás előtt használatba vették. Az új híd az Olt folyó fölött az Állomás negyedet köti össze az Olt negyeddel és közel 2 kilométeres kerülőt rövidít le a gyalogosok és kerékpárosok számára, akik így gyorsabban és biztonságosabban juthatnak el egyik városnegyedből a másikba.

Folyamatosan zajlik a munka, szépen alakul a kerékpárút az Olt menti töltésen is. Az új, két méter széles és hét kilométer hosszú aszfaltozott kerékpárút Kilyéntől Árkos patakáig vezet, melynek egy részét napelemes lámpák világítják meg, hogy sötétben is biztonságosan bringázhassunk. A kerékpározók könnyebben kijuthatnak a kosárlabda-, hoki- vagy futballmérkőzésekre, de a sportolni, kikapcsolódni vágyóknak is jó választás. Az út egy része már használható, a munkálatok várhatóan idén teljesen befejeződnek.

A tavalyi év során folytattuk a tömegközlekedés korszerűsítését, a városban közlekedő autóbuszok többsége elektromos. Jelenleg 12 elektromos autóbusz közlekedik, és újabb 12 beszerzése van folyamatban. Továbbra is azon dolgozunk, hogy teljesen megújítsuk és kibővítsük Sepsiszentgyörgy közlekedési rendszerét.

Korszerű sportolási és kikapcsolódási lehetőségeket biztosítunk

Májusban megnyitottuk a Sepsi Skate-parkot a sepsiszentgyörgyi fiataloknak és nemcsak, ami igen nagy népszerűségnek örvendett a nyár során. Júliusban átadtuk a szabadtéri, többfunkciós sportbázist a Csíki negyedben. Az új létesítmény egyszerre több sportág gyakorlására alkalmas: kosárlabda-, röplabda-, lábtenisz- és tollaslabdapálya, valamint kültéri fitnesz­eszközök állnak ingyenesen a sportolni vágyók rendelkezésére.

Augusztusban elindítottuk a Sepsi Bike kerékpárkölcsönző rendszert 120 bérelhető kerékpárral a város 16 forgalmasabb csomópontjáról. A kerékpárokat szívesen vették igénybe a sepsiszentgyörgyiek, az eredetileg november 1-ig tartó próbaidőszakot az igénylések miatt november végéig meghosszabbították. A szolgáltatás tavasztól újraindul.

Decemberben jégpályát alakítottunk ki a Sepsi Arénában, így a létesítmény új fejezetet nyitott városunk sport- és közösségi életében. A jégkorong méltó otthonra talál itt, és ezzel együtt új lehetőségek tárulnak a közönség elé. Sepsiszentgyörgy lesz az idei divízió 1/A jégkorong-világbajnokság házigazdája, felhelyezve városunkat a világ hokitérképére. Az Aréna nyitott jégpályával vár mindenkit, a korcsolyapálya programja elérhető a Sepsi ReKreatív oldalain.

Sepsiszentgyörgy egyik oázisa lesz az Állomás negyedi tó és környéke. Ezzel a beruházással egy régi szégyenfoltot tüntetünk el a városból. Már formát öltött az újonnan épülő cukrászda a szigeten, kihelyezték a padokat a tó körül, elkészültek a zöldövezetek, a sportpályák, lassan minden a helyére kerül a korszerű szabadidőparkban.

Új épületekkel gazdagodik Sepsiszentgyörgy

Októberben letettük a szépmezői ipari park eddigi legnagyobb beruházásának alapkövét, melyet a Xanga cégcsoport valósít meg. Kelet-Magyarország legnagyobb ipari ingatlanfejlesztője két, összesen 11 ezer négyzetméteres multifunkcionális csarnok építését kezdi el tavasszal, amelyeket elsősorban ipari termelést folytató helyi vagy nemzetközi beruházók, vállalkozók bérelhetnek majd.

Szintén októberben helyeztük el a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem új kampuszának alapkövét, hamarosan elkezdődnek az építkezési munkálatok a Sepsi Arénával szemben lévő területen. Sepsiszentgyörgyön egyre több egyetemi szakon – agrár- és erdőmérnöki, szobrász- és festőművész, sport és edzői – tanulhatnak majd tovább a fiatalok.

A 2025-ös évben tovább folytatódnak a nagy beruházások megvalósításának munkálatai, és természetesen újakat is elkezdünk. Az útfelújításokon is folyamatosan dolgozunk, és kiemelten odafigyelünk a szűkebb lakókörnyezet javítására, szépítésére is, hiszen minden kisebb munkálat számít, hogy a sepsiszentgyörgyiek jól érezhessék magukat közvetlen környezetükben.