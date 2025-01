A tervek szerint 71 állást szüntetnének meg a törvényhozási főosztályon és a technikai titkárságon (az elnöki kancellárián, a házbizottsági tagok kabinetjeiben, a szakbizottsági elnökök kabinetjeiben, a szakbizottságok munkaközösségeiben), 17 munkahelyet a főtitkári és a főtitkárhelyettesi kabinetekben (egy főtitkárhelyettesi tisztséget is felszámolnak); 15 állást a kommunikációs igazgatóságon, a parlament tevékenységét előmozdító igazgatóságon és az informatikai igazgatóságon; 14 állást a gazdasági és a humánerőforrás-osztályon; 8 helyet az ellenőrzési igazgatóságon és az auditszolgálatnál. További 13 munkahely szűnik meg a parlamenti tanulmányok igazgatóságán és a külügyi kapcsolatok és protokoll igazgatóságán; 45 állás a szállítási és adminisztrációs igazgatóságon és a műszaki fejlesztési központban; 19 állás a belügyek igazgatóságán, az operatív műszaki igazgatóságon és a közbeszerzések igaz­gatóságán, és 37 a nemzetközi konferencia-központban. Az intézkedés 35 millió lej megtakarítást eredményez. (Maszol)

SORRA DŐLNEK A MELEGREKORDOK. Január 28-án, kedden az ország 166 meteorológiái mérőállomása közül 108-nak dőlt meg a napi melegrekordja, tehát soha nem mértek magasabb hőmérsékletet ezen a napon. Az országos meteorológiai intézet (ANM) honlapja szerint kedden Lugoson mérték a legmagasabb nappali hőmérsékletet, 20,1 Celsius-fokot, Konstancán a napon pedig 26 fokos volt a hőérzet. Az ANM vezetője szerint január végén a -3 és +4 Celsius-fok közötti hőmérséklet lenne normális. Jövő hétre azonban lehűlést és havazást is várnak. (Transtelex, Digi24)

EGY OPPORTUNISTA TÚLZÁSAI. Habár Victor Ponta volt szociáldemokrata kormányfő (aki jelenleg Dâmbovița megyei képviselőként erősíti a párt szélsőséges szárnyát) mindenfelé azzal dicsekszik, hogy Donald Trump amerikai elnökkel golfozott és találkozott egy vacsorán, a valóságban több tízezer eurót fizetett azért, hogy Trump mar-a-Lagói birtokán (ahol golfpálya is van) töltsön egy éjszakát, és valószínűleg ott is vacsorázott, abban a vendéglőben, ahol Trump is jelen volt. Ez kísértetiesen emlékeztet Liviu Dragnea hasonló erőlködésére Trump első megválasztásakor, aki a jelek szerint rá se hederít a kegyeit kereső román politikusokra; Călin Georgescu is hiába próbálta megszerezni támogatását. (Spotmedia)