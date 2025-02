A háromszéki csapat szombaton hatalmasat küzdve 8–5-re maradt alul a címvédő Brassói Corona ellen a Sepsi Arénában a Román Kupa elődöntőjében. Ezt követően Kertész Zoltán együttesének a tegnapi bronzmérkőzés nem úgy alakult, ahogy eltervezték, ugyanis két szoros harmad után az utolsó játékrészben a Bukaresti Steaua háromszor is betalált, így 5–1 arányban győzött.

Megdolgoztatták a címvédőt

A háromszéki csapat hullámzó játékkal indította az elődöntőt, ezt kihasználva a Strenk Hunor irányította címvédő a 4. percben előnybe került, ekkor létszámfölényben Jevgenyij Szkacskov kilőtte a bal felső sarkot (0–1). Nem sokkal később a házigazdák egyenlítettek, kettős emberelőnyben Róth Zoltán előkészítése után Molnár Zsombor a rövid alsóba továbbított (1–1). A vendégek a 13. percben újabb fórt értékesítettek, ezúttal Rokaly Boldizsár volt eredményes (1–2), azonban Kertész Zoltán legénysége felszívta magát, ezáltal kisvártatva újfent gólt szerzett, Gecse Olivér passzát követően Ferencz Szilárd ugrasztotta talpra a közönséget (2–2). A szünet előtt az ellenfél a tapasztalatát kamatoztatva kétszer is betalált, előbb Bors Huba iratkozott a gólszerzők közé, majd emberelőnyben Jevgenyij Szkacskov kísérlete talált utat a kapuba (2–4).

A második játékrész is tartogatott izgalmakat, a gólgyártást ezúttal a székelyföldi együttes kezdte, a 26. percben Márton Koppány lövését védte Tőke Zoltán, viszont a kipattanót Horváth Pál a hálóba ütötte (3–4). A barcasági alakulat hamarosan szerencsés találattal válaszolt, a korong Jeremy Welsh lábáról a ketrecben kötött ki, ezt követően pedig Jevgenyij Szkacskov létszámfölényben büntetett (3–6). A Háromszéki Ágyúsok a folytatásban rövid idő alatt kétszer is eredményesek voltak: Molnár Zsombor átadásából Ilyés Tamás fór­ban csúsztatott a kapuba, utána Antal Előd passzát Antal László értékesítette (5–6). A Corona tíz perccel a meccs vége előtt ismét ünnepelhetett, aztán a hajrához közeledve tovább nőtt a hazai gárda hátránya, miután Jeremy Welsh emberelőnyben gólt lőtt, így a meglepetés elmaradt, és a narancs-kék mezesek a kisdöntőben folytathatták (5–8).

Csak a szépítés sikerült a kisdöntőben

A bronzmérkőzésen nem estek egymásnak a felek, bár így is mindkét kapu előtt több helyzet adódott, azonban a kapusok remekül védtek. A kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, ugyanis a 19. percben egy ellentámadás végén a vendégek vezetést szereztek: Makszim Ascsulov a jobb alsóba ütötte a korongot (0–1). Az első játékrészt a bukaresti csapat fórban fejezte be, ráadásul a másodikat is hasonlóan kezdte, viszont a háromszéki együttes szervezett játékának köszönhetően a rivális nem növelte előnyét. A folytatásban mindkét gárda kivédekezett egy emberhátrányt, aztán a 34. percben Ioan Timaru alakulata ismét betalált: Andrei Filip átfűzte magát a narancs-kék mezeseken és kilőtte a bal felső sarkot (0–2).

Az iram az utolsó harmadban sem esett vissza, a házigazdák a kitartásuknak köszönhetően a 47. percben szépítettek. Antal László első próbálkozását még hárította Adorján Örs, azonban a hálóőr az ismétlésnél már tehetetlen volt (1–2). Ezt követően Kertész Zoltán legénysége az egyenlítés reményében rohamozott, ellenben gólt a fővárosi csapat jegyzett, amely kevesebb mint egy perc alatt kétszer is eredményes volt: előbb Robert Timaru, aztán Antal Alfréd továbbított a ketrecbe. Megtört a székelyföldi együttes lendülete, ráadásul a vendég­alakulat újfent megzörgette a hálót, Filip Andrei emberhátrányban beállította a végeredményt (1–5), így a Steaua tavalyhoz hasonlóan idén is bronzérmet szerzett a Román Kupában.

Eredmények, Román Kupa, négyes döntő: * elődöntők: Gyergyói Hoki Klub–Bukaresti Steaua 4–2 (gólszerzők: Janne Vayrynen 7., Bodó Christopher 17., Vincze Péter 22., Császár Hunor 48., illetve Mihail Georgescu 45., Makszim Ascsulov 45.), Háromszéki Ágyúsok–Brassói Corona 5–8 (gólszerzők: Molnár Zsombor 7., Ferencz Szilárd 16., Horváth Pál 26., Ilyés Tamás 31., Antal László 32., illetve Jevgenyij Szkacskov 4., 20., 29., Rokaly Boldizsár 13., Bors Huba 17., Jeremy Welsh 27., 53., Radim Valchar 50.) * bronzmérkőzés: Háromszéki Ágyúsok–Bukaresti Steaua 1–5 (gólszerzők: Antal László 47., illetve Makszim Ascsulov 19., Andrei Filip 34., 59., Robert Timaru 55., Antal Alfréd 56.).