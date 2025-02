Roppant népes mezőny mellett és három Kovászna megyei sportoló részvételével tartották meg január 30. és február 2. között a Skate Helena nevet viselő műkorcsolya-viadalt, a belgrádi erőpróba pedig a 2024–2025-ös európai kritérium-versenysorozat harmadik megmérettetése volt egyben.

Korcsolyázóink legjobb eredményét ezúttal is a céhes városi Nagy-Rozsnyai Lotti szállította, aki úgy tudta megnyerni a Cubs II-es korcsoport küzdelmeit, hogy ez volt az első versenye, amelyen kisebb hibákkal ugyan, de sikerült dupla axelt ugrania. A KSE kilencesztendős sportolója több mint 2 ponttal bizonyult jobbnak a második helyen végző versenyzőnél, és százszázaléko0,s teljesítménnyel vezeti kategóriája összetett pontversenyét a második Gergana Dineva és a harmadik Ekaterina Neseva bolgár kettős előtt. A megyeszékhelyi Királypingvinek versenyzői közül Molnár Lelle Ágotának is sikerült újabb remekre szabott produkciót bemutatnia, és a folyamatosan javuló formájának köszönhetően a Basic Novice II. kategória 58 fős mezőnyből a 11. lett. Összetettben is javított egy helyezést, és a szerb viadal után már 4 ponttal a tabella 18. pozícióját foglalja el. A szentgyörgyi klub másik sportolója, a Basic Novice I.-ben érdekelt Milik Sonia is kitett magáért, hiszen sikerült átmentenie a szófiai fordulón mutatott jó teljesítményét erre a megmérettetésre is, és a 12. legjobb eredménnyel zárt. Az újabb remek szereplés ellenére Sonia két helyet visszacsúszva tizenkilencedik a rangsorban, 3 ponttal.

Az eredmények: * Cubs II. (21 résztvevő): 1. Nagy-Rozsnyai Lotti 37.59 pont, 2. Ekaterina Neseva (bolgár) 35.14 pont, 3. Gergana Dineva (bolgár) 34.85 pont * Basic Novic II. (58 induló): 1. Olga Noveski (szerb) 43.18 pont, 2. Klara Jevnik (szlovén) 42.16 pont, 3. Szili Olívia Zoe (magyar) 40.46 pont... 11. Molnár Lelle Ágota 35.95 pont * Basic Novice I. (23 versenyző): 1. Hana Operckal (szlovén) 37.01 pont, 2. Kasja Minic (szlovén) 36.17 pont, 3. Melissa Yavuz (török) 34.04 pont... 12. Milik Sonia 28.92 pont.