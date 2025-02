Okoseszközök segítik a vízhálózat felügyeletét

Távolról is követhető okoseszközök telepítésével felügyeli a megyeszékhely vízhálózatát a Közüzemek Rt. A berendezések segítségével a regionális vízszolgáltató munkatársai könnyebben azonosíthatják a meghibásodásokat.

Kozsokár Attila, a Közüzemek Rt. vezérigazgatója jelezte, lejárt az analóg, csupán a helyszínen értelmezhető adatok ideje, a szolgáltató célja az, hogy a víz- és szennyvízhálózat működésével kapcsolatosan más módon is adatokat gyűjthessen, erre pedig a digitalizációs pályázat révén nyílik lehetőség. Megjegyezte, távlatokban a távoli vezérlés megvalósítása a cél.

Sepsiszentgyörgyön a tömbházak főóráit, valamint a magánházak vízórái­nak jelentős részét digitálisra cserélték, emellett 110 áramlásmérőt és öt digitális klórszintmérőt is telepítettek. Ugyanakkor intelligens tűzcsapokat is beszereztek, ezekből hat Sepsiszentgyörgyön, egy pedig Uzonban került felszerelésre – számolt be a digitalizálási folyamatot felügyelő Kelemen Szabolcs.

A Közüzemek Rt. tájékoztatója szerint a legtöbb vízszolgáltató az eszközei megfigyeléséhez telefonos vagy internetes hálózatot bérel, a kedvezőbb költségvonzatot figyelembe véve Sepsiszentgyörgyön saját hálózat kiépítése mellett döntöttek. Az említett okoseszközök révén a regionális vízszolgáltató valós időben szerez tudomást az esetleges meghibásodásokról és azok helyszínéről, illetve a hálózat működését is hatékonyabbá teszik.