Bajban a WHO

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetője azt kéri a világ vezetőitől, hogy gyakoroljanak nyomást Washingtonra Trump döntésének visszavonása érdekében, miután az Egyesült Államok bejelentette kilépését az ENSZ egészségügyi ügynökségéből.

Tedros Adhanom Ghebreyesus. Fotó: WHO / Cristopher Black

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója egy múlt heti, zárt ajtók mögött tartott diplomatatalálkozón hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok így kritikus információktól esik el a globális járványkitörésekről.

A 2024–2025-ös időszak alatt az Egyesült Államok messze a WHO legnagyobb pénzügyi támogatója, 988 millió dollárt biztosítva, ami a szervezet 6,9 milliárd dolláros költségvetésének körülbelül 14 százalékát teszi ki. Az ülésen bemutatott költségvetési dokumentum szerint a WHO egészségügyi vészhelyzeti programja „erősen függ” az amerikai forrásoktól. Az amerikai pénzek nélkül veszélybe kerülhetnek a Közel-Keleten, Ukrajnában és Szudánban végzett beavatkozások, továbbá több száz millió dollárnyi forrás eshet ki a gyermekbénulás felszámolására és a HIV elleni küzdelemre szánt programokból.

A WHO főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus visszautasította Trump három fő indokát a WHO elhagyására vonatkozóan, amelyeket az elnök január 20-án – első hivatali napján – aláírt rendeletében sorolt fel. A dokumentumban Trump azt állította, hogy a WHO rosszul kezelte a Kínából kiinduló Covid–19 világjárványt, nem hajtott végre szükséges reformokat, és az Egyesült Államok tagsága „tisztességtelenül súlyos pénzügyi terhekkel jár”.

Bár az amerikai kivonulás komoly válságot jelent, egyes szakértők szerint lehetőséget teremthet a globális közegészségügyi rendszer átalakítására. Matthew Kavanagh, a Georgetown Egyetem Globális Egészségpolitikai és -politikai Központjának igazgatója szerint az Egyesült Államok egészségügyi költségvetésének kevesebb mint egy százaléka jut a WHO-nak, cserébe azonban „rengeteg előnyt” kap. „Az Egyesült Államok kilépése egyértelműen rosszabb egészségügyi eredményekhez vezet az amerikaiak számára. „Mennyivel rosszabbhoz, az még kérdés” – mondta Kavanagh.

A WHO jelenleg több súlyos járvány kitörésének megfékezésén dolgozik, köztük a Marburg-vírus Tanzániában, az ebola Ugandában és az mpox Kongóban történő terjedésének megállításán.