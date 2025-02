Drágult az idősotthon

Előző írásunk

Szombaton még üzemelt, de a szokatlanul meleg időjárás miatt vasárnap már bezárt a sugásfürdői kis sípálya. Ez a 250 méteres lejtő volt az egyetlen Háromszéken, ahol sízni lehetett ezen a télen, ott is alig két hétig tartott a (zömmel mesterséges) hó, de most már ez is nagyon elvékonyodott.