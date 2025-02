Józsi Bianka tizenegyedikes diák népdalokat énekelt, majd Erdély Judit, az AESZ elnöke Szemere Gyulától kölcsönzött gondolatokkal köszöntötte a versenyzőket, felkészítő tanáraikat és az értékelőbizottság tagjait: „Az írás csak akkor töltheti be rendeltetését, ha éppoly híven tolmácsolja a gondolatot, mint a szabatos, talpraesett élőszó. Az írásbeli gondolatközlés félreérthetetlenségének egyik biztosítéka a kifogástalan helyesírás.” A Mikes Kelemen Elméleti Líceum nem csak a verseny házigazdája, hanem társszervezője is, Erdőközi Enikő aligazgató ebben a minőségében mondott köszöntőt.

Az Implom József Helyesírási Verseny szerepel az oktatási minisztérium versenynaptárában, így az értékelőbizottságot a szaktárca nevezte ki: ügyvezető elnök Kőmíves Noémi szaktanfelügyelő, elnök Erdély Judit, a Mikes-iskola magyartanára, a Sapientia Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi karának oktatója, a verseny technikai lebonyolításért Erdőközi Zoltán informatikatanár felelt, szakértő és tiszteletbeli elnök Turzai Melánia. A verseny szakmai irányítói, a versenyfeladatok összeállítói: Zsemlyei Borbála, a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem magyar nyelvészeti tanszékének oktatója, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének alelnöke és csapata, valamint N. Császi Ildikó, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem tanára.

Az értékelőbizottság, a szakmai irányítók bemutatása és a versenyszabályzat ismertetése után tollbamondással kezdődött a verseny, majd a diákoknak feladatlapokat kellett megoldaniuk, amelyeket digitális változatban kaptak. A tollbamondás szövege Bartók Béláról szólt és hangfelvételről hangzott el.

A vasárnapi kiértékelőn, eredményhirdetésen kivetítették a feladatok helyes megoldását, a tollbamondás alapján írt szövegeket Turzai Melánia értékelte. A korosztálytól független (középiskolás szint) elért pontszámok alapján tizenhárman jutottak tovább a Kárpát-medencei döntőre, amelyet február utolsó napjaiban tartanak Gyulán. A döntőre két sepsiszentgyörgyi tanuló utazhat: Molnos Adrienn Katalin, a Székely Mikó Kollégium tizenegyedikese harmadik helyen végzett, felkészítői Kedves Laura Rita és Pén­zes Ágnes, valamint Csíki Annamária szintén mikós tizedikes tanuló, aki a tizedik legjobb pontszámot érte el, felkészítője Dobra Judit. A tizennegyedik helyen, első kiesőként magas pontszámmal végzett Balló Andrea Bernadett is (Mikes Kelemen Elméleti Líceum, XI. osztály, felkészítője Ács Zsuzsanna). Két különdíjat is osztottak: a feladatlap megoldásáért Rus Lilla tizenegyedik osztályos tanuló (Köcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti) érdemelte ki ezt az elismerést, aki egyben a verseny abszolút győztese is, tollbamondásnál Holló Botond (Nagykárolyi Elméleti Líceum, X. osztály) bizonyult a legeredményesebbnek, ő ellenben a feladatoknál rontott, ezért nem került be a továbbjutó csapatba.

A kiértékelőn Kőmíves Noémi hangsúlyozta: „aki tud helyesen írni, az tökéletesen érti a nyelvi rendszert, átlátja annak logikáját, képes elvonatkoztatni, összefüggéseket teremteni, döntéseket hozni”. Összegzésként Erdély Judit lapunknak azt mondta, az idei verseny igen színvonalas volt, ez szerinte vonatkozik a folyton megújuló nyelvhasználathoz igazodó feladatok nehézségi fokára és a megoldásokra is.