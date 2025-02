Késnek az elektromos vonatok

A parlamentben nyilatkozó politikus emlékeztetett arra, hogy a szállításügyi minisztérium korábban pert is nyert az Alstom ellen, mert az nem szállította le a szerződésben rögzített határidőre a bukaresti metróvállalat által megrendelt szerelvényeket. Szerinte ez történik majd az elektromos vonatok esetében is, ha a gyártó nem tartja be a szerződést.