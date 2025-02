Orbán Viktor: A brüsszeliek megehetik, amit főztek

Orbán Viktor a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében beszámolt a Donald Trump elnök beiktatása utáni első európai uniós csúcstalálkozóról, amelyet furcsa összejövetelnek nevezett. Hangsúlyozta, hogy „Brüsszelben mindenki látja, hogy jön a Trump-tornádó, de a legtöbben még azt hiszik, hogy megúszhatják. Nem fogják.”

A miniszterelnök kiemelte, hogy Donald Trump elnöksége alatt „néhány intézkedéssel máris a feje tetejére állította a világot”, és olyan változásokat hozott, amelyek szerinte szembemennek az elmúlt évek brüsszeli politikájával. Szerinte „vége van a genderőrületnek, vége van a globalista Soros-szervezetek finanszírozásának, vége van az illegális migrációnak és vége van az orosz–ukrán háború támogatásának is”.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy „a világkereskedelem eddig ismert szabályainak is búcsút inthetünk”, és arra számít, hogy az Egyesült Államok új kormánya elsősorban a saját érdekeit fogja szem előtt tartani, akár Európa rovására is. Úgy véli, hogy az előttünk álló időszak az Európai Unió és a brüsszeli vezetők számára komoly kihívásokat hoz.

A magyar miniszterelnök szerint kulcsfontosságú, hogy „megállapodást, egy dealt kell kötnünk, hogy meg tudjuk őrizni a gazdasági kapcsolatainkat az Egyesült Államokkal”.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Magyarország már felkészült Trump visszatérésére: „Mi mindig is tudtuk, hogy Trump elnök vissza fog térni, ezért felkészültünk. Folyamatosan tárgyalunk, és egy jó dealt fogunk kötni az Egyesült Államok új kormányzatával.”

Végül bejegyzését azzal zárta: „A brüsszeliek pedig megehetik, amit főztek.”