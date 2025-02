A romániai válogatottnak a két edzőmeccs kiváló felkészülési lehetőség a divízió I/A világbajnokságra, amelyet idén április 27. és május 3. között Sepsiszentgyörgyön rendeznek, ahol ráadásul az egyik ellenfél Ukrajna lesz. Ezenkívül idén tavasszal Dave MacQueen legénysége a britekkel, a lengyelekkel, a japánokkal és az olaszokkal küzd a bennmaradásért. A mostani összetartásra is behívót kapott a Háromszéki Ágyúsok csapatkapitánya, Molnár Zsombor, aki évek óta alapembere a nemzeti együttesnek. A felkészülési mérkőzésekre jegyek a bilete.ro oldalon vásárolhatók. A belépő a mai és a szombati találkozóra is 40 lejbe kerül, azonban diákoknak, egyetemistáknak és nyugdíjasoknak 25 lej, a 14 év alatti gyerekeknek pedig ingyenes.

„Néhány napra a romániai válogatott is beköltözött a Sepsi Arénába, ahol két edzőmeccset játszik a remek játékerőt képviselő ukrán csapattal, amellyel tavasszal a divízió I/A világbajnokságon is találkozik. Örülünk és pozitív visszaigazolás klubunknak, hogy tapasztalt játékosunk, Molnár Zsombor továbbra is alapember, akire a szövetségi kapitány minden összetartáson számít. Bízunk benne, hogy ezek a találkozók hasznosak lesznek, illetve ezeknek köszönhetően is népszerűsíthetjük a jégkorongozást Háromszéken. A bajnoki szünet után februárban nagyon nehéz mérkőzések várnak ránk, viszont arra törekszünk, hogy a pontvadászatban is a legjobb négy közé jussunk” – mondta Miklós Ervin, a Háromszéki Ágyúsok elnöke.

Az edzőtáborba behívott játékosok: * kapusok: Adorján Attila, Tőke Zoltán * hátvédek: Bors Huba, Owen Williams, Ferencz-Csibi Róbert, Gecse Hugó, Imre Patrik, Láday Tamás, Salló Alpár, Matias Haaranen * csatárok: Császár Hunor, Radim Valchar, Jevgenyij Szkacskov, Fodor Csanád, Gajdó Balázs, Kovács Mátyás, Sándor-Székely Ottó, Molnár Zsombor, Péter Balázs, Részegh Tamás, Rokaly Norbert, Rokaly Szilárd, Márton Botond, Eduard Cășăneanu, Robert Timaru. (miska)