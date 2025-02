Egy székelyföldi kisvárosban, mint amilyen Barót, rendhagyónak mondható, hogy egy találkozósorozat ennyi alkalommal, ennyi időn át folyamatosan működjön, ez köszönhető – mint az ünnepi esten elhangzott – elsősorban a kitartó, lelkes szervezőnek, nem utolsósorban pedig az új ismeretekre, érdekességekre, a köztünk élő különleges emberekkel való találkozásra nyitott erdővidéki közönségnek is, amely ezúttal is szép számban tette tiszteletét a találkozón és őszinte, nyílt tapssal köszönte meg Demeter Zoltánnak a szervezői munkát.

Az ünnepi, 600. alkalommal megtartott találkozó meghívottja ezúttal maga a szervező, Demeter Zoltán volt, aki Szakács-Kádár Julianna rádiós műsorvezető kérdéseire válaszolva mesélt a kezdetekről, a találkozók kulisszatitkairól, érdekességeiről.

Demeter Zoltán elmondta, hogy 1999 decemberében került alkalmazottként a Baróti Városi Művelődési Házhoz, melynek akkori igazgatónője, Kós Katalin azt kérte tőle, szervezzen heti három, érdeklődésre számot tartó eseményt. Így találta ki a Fókusz Klubot, amelynek első meghívottja az immár néhai Dénes István baróti geológus volt, aki 2005-ben bekövetkezett haláláig még további hét alkalommal volt előadójuk.

A Fókusz Klubot 2006 januárja és 2007 februárja között, 24 találkozó erejéig Hoffmann Edit szervezte, majd Erdővidék Múzeumának megalapítása után hármasban, Demeter Zoltán, Demeter László és Hoffmann Edit voltak a házigazdái, de már új helyszínen, új név alatt: a múzeum Kászoni Gáspár-termében szervezett találkozóknak a Tortoma Önképzőkör nevet adták. 2022 óta ismét a baróti művelődési ház Bodosi Dániel-terme vált otthonukká.

Egy-egy találkozó megszervezése folyamatos munkát igényel – hangsúlyozta Demeter Zoltán, elmondva, hogy olyan meghívott is volt, akivel három évig egyeztetett, míg eljött, „de aki mellett mégis megérte kitartani”.

A közönség is szóba került: „Az érdeklődők száma alkalmanként húsz és ötven között van, előre viszont soha nem lehet jóslatokba bocsátkozni, van, hogy kevés érdeklődőre számítok, de sokan jönnek el, vagy épp fordítva. Mindenesetre, népszerűek az utazásbeszámolók, a környezetvédelmi és egyéb zöld témák is” – mondta. Olyan is előfordult egyszer, hogy senki nem jött el a találkozóra, akkor a meghívottal egyet beszélgetett, vagy éppen a meghívott nem jött el, akkor is rögtönözni kellett – emlékezett a rendhagyó pillanatokra. A közönség soraiból most felszólalók mind elismeréssel szóltak Demeter Zoltán munkájáról, néhányan maguk is emlékeket idéztek, végül erőt, egészséget és további kitartást kívántak neki ahhoz, hogy a találkozósorozat újabb 25 évig kitartson.

Az esemény ünnepélyességéhez Kolumbán Sándor bardoci látássérült fiatalember gitárjátékkal és énekkel, a Bujka énekegyüttes két tagja, Gazdag Álmos és Dombi Réka Hilda népdalokkal járult hozzá, végül tortát is szeleteltek, pezsgőt is bontottak a 600. Tortoma-találkozón. Mindazoknak, akik valamilyen formában segítették munkáját, Demeter Zoltán emléklapokat adott át, és úgy fogalmazott: úgy érzi, a találkozók színfoltjai az erdővidéki közösségi életnek, ez pedig arra ösztönzi, hogy tovább folytassa azok szervezését.

Böjte Ferenc