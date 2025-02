Rendszerszintű problémáról van szó, amivel országszerte sok más helyen is szembesülnek, és amelyet helyben nem lehet megoldani – hangsúlyozta az elöljáró a városháza közleménye szerint. Antal Árpád ezúttal is felkérte a jelenlevőket, hogy ne tereljék etnikai síkra a kérdést, mert magyar tannyelvű iskoláknál, köztük a Székely Mikó Kollégium és a Berde Áron Líceum korszerűsítésénél is hasonló gondokkal szembesülnek, a késések és a rossz minőségű munka miatt valószínűleg rövidesen kénytelenek lesznek szerződést bontani a kivitelezővel. De ilyen helyzetben vannak más önkormányzatok is, Brassó és Bukarest egyes iskoláiban két vagy olykor három váltásban járnak iskolába a gyermekek a felújítási munkálatok miatt; ezt Sepsiszentgyörgyön úgy sikerült elkerülni, hogy az önkormányzat más helyeken bérel osztálytermeket.

A polgármester leszögezte: a gyermekek érdekében törvényes megoldást keresnek az építő hibájából előállt helyzetre, törvénytelen számlákat azonban nem fognak kifizetni. Felajánlotta ugyanakkor, hogy a városháza kifizeti az iskola ügyvédjét, ha az beszáll a kivitelező ellen folyó perekbe. Ez a lépés azért is hasznos lenne, mert így az iskola és a szülői bizottság is kifejtheti álláspontját, kiállhat magáért, és első kézből értesülhet a fejleményekről, nem pedig a polgármesteren keresztül – magyarázta, és arra kérte a szülőket, hogy ne dőljenek be a provokatív üzeneteknek.

A Mihai Viteazul Főgimnázium felújításával kapcsolatos perekről Antal Árpád elmondta: a munkálatokat végző kolozsvári cég ügyvédje két héttel korábban még egy utolsó halasztást kért az ügy lezárása előtt, miután az utóbbi hónapokban lefolytatott tárgyalásokon a városvezetés minden alkalommal ígéretet kapott arra, hogy megoldódik és lezárul a jogi konfliktus. December végén a polgármesteri hivatal kapott egy listát az elvégzett munkálatokról, amelyeket jóvá is hagytak a szakemberek, a számlák azonban máig nem érkeztek meg. Akkor 800 000 lejről volt szó, ezen a héten viszont egy másik összeget terjesztett elő a kivitelező, amit ellenőrizni kell; emiatt újabb egyeztetésre is sor kerül a céggel, de a polgármester reméli, hogy az iskola érdekében sikerül megoldást találni.

A keddi gyűlésen a jelenlevők a városháza közleménye szerint abban állapodtak meg, hogy a szülők képviselői a közeljövőben találkoznak Antal Árpád polgármesterrel, és tisztázzák a felújítási munkálatokkal kapcsolatos kérdéseket.

A Mihai Viteazul Főgimázium bentlakásának és dísztermének felújítására 2020-ban kötött szerződést Sepsiszentgyörgy önkormányzata a kolozsvári Modern Power Systems céggel, amely a tervezést és a kivitelezést is vállalta hat hónapon belül. De nem haladt a munkával, ezért 2023-ban a város felbontotta a szerződést, csakhogy a cég nem volt hajlandó átadni a helyet; azóta pereskednek. A korszerűsítés miatt az iskola tizenhat osztályát négy másik tanintézménybe költöztették át, a tanárok pedig ide-oda járnak az ideiglenes helyszínek között.