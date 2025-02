Dancs Annamari Erdélyben

„Ez a turné egy régi törlesztésem az erdélyi közönségem felé, hiszen kilenc éve annak, hogy legutóbb hasonló koncertsorozatot tartottam a szülőföldemen – nyilatkozta a sepsiszentgyörgyi származású énekesnő. – A kisfiam születése, a Covid-járvány, majd a vele átalakuló világ is mind okai, hogy nem sikerült megszervezni egy itthoni turnét. Jövőre lesz 30 éve, hogy a zenei pályán vagyok, ezért is adtuk a Majdnem 30... címet a koncertnek, amely egyben egy időutazás is lesz. Az elmúlt évek igencsak termékenyek voltak zenei alkotásokban, színházi szerepekben, na és persze élettapasztalatban is. Így a saját dalaim, az operett- és musicalslágerek mellett személyes történeteket is hallhatnak a nézők, hiszen 29 év alatt nagyon sok minden történik és változik.”

A koncertsorozat sztárvendége a musicalszínpadok ismert színész-énekese, Serbán Attila, aki első alkalommal lép fel Erdélyben. Annamari és Attila számos musicalben, gálában énekelt együtt, ezekből is adnak ízelítőt, de természetesen lesznek abszolút premierdalok is a műsorban.

„Szerencsés vagyok, hiszen nagyszerű zenész kollégáimmal közösen tudjuk majd átadni a muzsika örömét, igazi minőségi zenei élményt ígérünk azoknak, akik velünk tartanak március 10. és 14. között Nagyváradon, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Kolozsváron” – jelezte Annamari, s azt is elárulta, hogy nem csak a „majdnem 30” éves pályafutását fogja a turnén megünnepelni, hanem a születésnapját is. „Március 11-én ünneplem a 44. születésnapomat, ezért külön öröm számomra, hogy az erdélyi közönséggel tölthetem az egész hetemet. Nem várok tortákat, virágcsokrokat, csak azt, hogy minél többen legyünk, és töltsünk el egy-egy csodás estét, nosztalgiázva, mosolyogva, néha pityeregve és teli lélekkel távozva” – mondta az énekesnő.