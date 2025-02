Amennyiben nem tesznek óvást a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzésen, Sepsiszentgyörgy önkormányzata április közepén kiadhatja a munkavégzési parancsot a városközpontot évek óta rondító egykori Bodok Szálloda és a körülötte lévő épületek lebontására. Jakab István Barna városmenedzser szerint több cég is jelentkezett a licitre, egy előzetes óvás miatt az eljárás megkésett, de most már folytathatják, és várhatóan március végére nyertest tudnak hirdetni, illetve amennyiben az eredményt nem támadják meg, áprilisban a bontás is elkezdődhet.