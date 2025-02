VISSZAJÖN A KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI ILLETÉK. 2026-tól újra bevezetné a régi autók környezetszennyezési adóját a kormány. Az új adó több mint 8 millió járművet érinthet, így a légszennyezés mellett a költségvetési hiány is csökkenhet majd.

De egyéb is van: Marcel Boloș európai alapokért felelős miniszter a Digi24 televízióban emlékeztetett rá, hogy az adó bevezetése az országos helyreállítási tervben vállalt kötelezettségek egyike, amelyet ha nem teljesítenek, akkor akár 600 millió eurónyi EU-s támogatástól is eleshetünk. A kormány állítása szerint az illetékekből származó bevételek részben az önkormányzatokhoz kerülnek, részben az országos úthálózat fenntartására fordítják. Részletek még nem ismertek, csak annyit tudni, hogy az új adó nem egységes lesz, hanem az egyes gépjárművek szennyezési szintjéhez szabják; a nagyobb járművekre újfajta útdíjakat is kivethetnek. Környezetszennyezési illeték amúgy már létezett Romániában, csakhogy ezt az Európai Bíróság szabálytalannak találta, így az állam kénytelen volt 6,5 milliárd lejt visszafizetni az autósoknak; az illetéket eltörölték, de a jelek szerint nem mondtak le róla. (Transtelex/Főtér)

NÉGY MEDVE A FUTÓPÁLYA MELLETT. Óvatosságra inti a Somostetőre látogatókat a marosvásárhelyi állatkert, mert a térfigyelő kamerák hárombocsos anyamedvét rögzítettek a futópálya közelében. Az állatkert arra kéri a lakosságot: lehetőleg ne késő este és ne egyedül sportoljanak, használjanak fejlámpát vagy más fényforrást; kerüljék a fejhallgatót, hogy hallhassák a környezet zajait; ha medvét látnak, őrizzék meg a nyugalmukat, ne közelítsék meg és lassan hátráljanak el. A közkedvelt marosvásárhelyi szabadidőközpontban többször is találkoztak már nagyvaddal, legutóbb 2024-ben volt szükség rá, hogy a medvéket befogják és elszállítsák a területről. (Székelyhon)