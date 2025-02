A bajnoki bronzérmes Sepsi-SIC együttesétől Carla Popescu, Ecaterina Armanu és Alexandra Ghiță kapott behívót a román válogatottba, amely csütörtökön és vasárnap játszotta utolsó két Európa-bajnoki selejtezőjét. Előbbin Szlovákia vendégeként léptek pályára a trikolórok, tegnap pedig Ploieşti-en fogadták Törökországot.

A szlovákok elleni meccset 90–52-re vesztette el Románia úgy, hogy már az első negyed végén 20 pontos hátrányban volt. A válogatott három zöld-fehér mezes sepsiszentgyörgyi kosarasa összesen 54 percet volt a pályán, és roppant szerény statisztikával zárták a meccset. Popescu közel 19 percet játszott, ez idő alatt 3 pontot, 2 lepattanót és egy gólpasszt jegyzett. Armanunak kevéssel több mint negyed óra jutott Pozsonyban, míg Ghiță közel 20 minutumot kapott a szövetségi kapitánytól, ezt pedig 2 ponttal és 4 leszedett labdával hálálta meg. Vasárnap hazai környezetben közel 42 percet töltöttek a szentgyörgyiek a parketten, a román nemzeti csapat ezúttal 61–99-re kapott ki. Popescu 6 egységgel, 1 lepattanóval és 1 asszisztal fejezte be a törökök elleni párharcot, egy triplával most Armanu is feliratkozott a pontszerzők listájára, e mellé pedig 1–1 lepattanó és gólpassz is társult, míg Ghiță ez alakalommal 8 pontnál, 5 leszedett labdánál és 1 asszisztnál állt meg. Ezzel a két vereséggel Románia harmadik lett selejtezőcsoportjában.

A 40. női Európa-bajnokságnak Brno, Hamburg, Bologna és Pireusz ad otthont június 18–29. között, a végjátékra a görög kikötővárosban kerül sor. Ez lesz az első alkalom, hogy négy országban rendezik meg a kontinenstornát.

Az Európa-bajnokság mezőnye: Spanyolország, Belgium, Svédország, Franciaország, Törökország, Szerbia, Olaszország, Németország, Görögország, Csehország, Montenegró, Szlovénia, Portugália, Nagy-Britania, Litvánia és Svájc. (t)