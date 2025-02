Bemutatták Tóth László újabb mesekönyvét

A múlt hét csütörtökjén este mintegy ötven érdeklődő jelenlétében mutatták be a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében Tóth László újságíró decemberben megjelent Kaland a tükrön túl című mesekötetét, a szerző ötödik könyvét. A könyvet ismertette és a szerzővel beszélgetett Deszke Kriszta, a Profi Rádió munkatársa.

Tóth László arról beszélt, hogy első manós könyvéhez hasonlóan ez a mostani is unokái, Ákos és Apor unszolására született meg, akik arra kérték őt, hogy írjon számukra mesét karácsonyra. Habár addig még soha nem írt meséket, 2023 decemberében nekifogott és egy hét alatt megírta A manók csodálatos világa című kis könyvét, mely sikeresnek bizonyult, nem csak az unokái körében, pedig elsőkként ők kérdezték azt, hogy ugye lesz folytatás, újabb manós könyv. Deszke Kriszta a szerzőről elmondta: Tóth László újságíró, a szek-helyek.ro hírportál főszerkesztője és tulajdonosa, Kézdivásárhelyen született 1953-ban. A mai Nagy Mózes Főgimnáziumban érettségizett, majd 1975-ben Bukarestben elektrotechnikusi képesítést szerzett. 1976 és 1989 között Kézdivásárhelyen a csavargyárban, a szigetelőgyárban és a keményítőgyárban dolgozott, valamint a Pionírházban tanított. 1990 óta foglalkozik újságírással. Öt kötet szerzője, a két mesekönyvön kívül megjelentek történelmi tárgyúak és Kézdiszékről szólók, ezek mellett egy interjúkötet is Bakk Miklós politológussal.

Tóth László új kötetével kapcsolatosan arról beszélt, hogy szeret álmodozni, szereti a gyermekvilágot, szereti a kisgyermekeket. Első mesekönyvétől a mostani kissé eltér, nem kisebb írásokat tartalmaz, hanem alcímekre osztott hosszabb szerelmi történet, de ez is egy hét alatt született, akárcsak a korábbi könyv. Főszereplői Pityu és Zizi, a manók pedig csak mellékszereplők. „Könyvemben azt a világot kerestem, amelyik összeköti jelenünket a varázslattal, amiből próbálunk kilépni” – összegezett Tóth László, aki azt is elárulta, hogy év végén lesz folytatás, de az már a felnőttekhez (is) fog szólni. Jövőbeli terveiről szólva megtudtuk, hogy az év végére elkészülő újabb mesekönyvön kívül két köteten dolgozik. Az egyik egy történelmi tárgyú kisregény, a másik pedig egy Sárosi Csaba grafikussal közös könyv lesz, az általa készített „játékokhoz” ír kísérő történeteket. A családias hangulatú irodalmi esten a Benedek Elek Óvoda három óvodása, Tubák Klára pedagógus kis tanítványai, Dávid Zsolna Hedvig, Jánosi Vanda és Molnár Mátyás Zalán Tóth László első mesekönyvéből mondott el egy-egy mesét. A könyvbemutató dedikálással és kötetlen beszélgetéssel ért véget.