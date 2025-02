Rendőrkézen egy uzsorás

A megyei rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a gyanúsítottat csütörtökön őrizetbe vették, miután megszervezték a tettenérését az egyik sepsiszentgyörgyi parkolóban. Az akciót egy térfigyelő kamera is rögzítette. A férfi 15 ezer lejt vett át, ekkor csaptak le rá a rendőrök. Sajtóértesülések szerint a bűnügyi osztály azt követően indított nyomozást, hogy a gyanúsított egyik áldozata felkereste a hatóságot, és arról tájékoztatta a rendőröket, hogy egy 15 ezer leje kölcsön átvétele után közel kétszázezer lejt kellett visszafizetnie. A férfi hónapról hónapra emelte a kamatot, hogy minél több pénzt csikarjon ki az áldozatból, és őt is és a családját is fenyegette, zsarolta. A zsarolás tényét a rendőrség is megerősítette, amint azt is, hogy az áldozatokat arra kényszerítette az elkövető, hogy a kölcsön többszörösét fizessék vissza. A hatóság szerint a követelt összeg egyik esetben elérte 175 ezer lejt.

Az gyanúsított 2022 szeptembere óta folytatta ezt a tevékenységet, a nyomozás során eddig három áldozatot azonosítottak, de a hatóságok feltételezik, hogy ennél többen lehetnek. A tettenérést követően tíz helyszínen házkutatás tartottak – mások mellett a férfi otthonában -, ezek során 150 ezer lejt, több mint 23 ezer eurót és 880 amerikai dollárt találtak, illetve olyan javakat, köztük ékszereket, melyekről feltételezhető, hogy a férfi a megzsarolt, megfenyegetett személyektől szerezte. A férfit 24 órára őrizetbe vették. A bíróságok portálján közzétettek szerint egy nappal később a nyomozást felügyelő ügyész az előzetes letartóztatását kérte, a Sepsiszentgyörgyi Bíróság viszont csak hatvan napos hatósági felügyeletet hagyott jóvá, egyebek mellett abból kiindulva, hogy az illető büntetlen előéletű. A vádhatóság ezt a bírósági döntést megfellebbezte, a Kovászna Megyei Törvényszék ma tárgyalja az ügyészségi óvást. Szintén a bíróságok portálján közzétettek igazolják azt a sajtóértesülést is, hogy a gyanúsított bodoki lakhellyel rendelkezik.