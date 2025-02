Következő írásunk

Vidáman nevetgélő iskolások haladtak régi iskolájuk felé, melyet az ezredéves ünnepségek alkalmával adott át Dálnoknak Csánky Viktor, Magyarország akkori nevelés és oktatásügyi minisztere. Csak a nyomdafesték képes megőrizni ezt a nagy örömet, melyhez még az is hozzá­tatozik, hogy a miniszter személyesen vett részt annak átadásán, pedig akkor is ugyanaz volt a távolság Budapesttől, mint most.