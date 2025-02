Ezrek, tízezrek, százezer gyertya és könyv

Ezrek, tízezrek tömött sorokban, méltóságteljesen felvonulva. Százezerre becsülve, legfeljebb csupán nyolcvanötezren, ahány magyarnak otthont adott akkoriban a város. Persze, a csecsemők otthon maradtak, de szép számban jöttek környékbeliek, vidékiek. Félelmetes csendben, kezükben bibliával vagy nagyjaink könyveivel, újra-újraélesztett gyertyákkal, néhol mindent kifejező transzparensekkel. Magyar oktatást az óvodától az egyetemig! Önálló Bolyai-iskolát! Önálló Bolyai-egyetemet! És láss csodát, a kérések-követelések az évek során megvalósultak! No, nem feltétlenül a százezres tömeg impozáns látványától, sem kizárólagosan az oktatáspolitikánk határtalan eredményessége miatt, de előbb-utóbb a Bolyai is követte a korábban önállósodó magyar iskolákat a mégiscsak a demokrácia útjára kényszerülő országban, ahol a kisebbségnek meg kell adni azt, amit természetesnek vesznek a „nagyok”. Szóval, lett önálló Bolyai-iskola, de nem lett önálló Bolyai-egyetem (önálló magyar tagozat sem lett az orvosin)! A magyar kormánystratégia ellenben gondoskodott a magyar felsőfokú oktatásról, sőt, a láncolat másik végéről is: magyar óvodák, mi több, bölcsődék épültek az elmúlt évtizedben.

Ha nem járnánk a földön, még elégedettek is lehetnénk a könyves-gyertyás tüntetés, az erdélyi magyar politika eredményességével. (Amúgy felemelő és dicséretes megemlékezést szervezett az RMDSZ Marosvásárhelyi Szervezete az évforduló alkalmával.) Amiként a nemrég beiktatott erdélyi református püspök is csak szuperlatívuszokban beszélhetett volna a rengeteg felújított templom, létrehozott egyházi, oktatási intézmény kapcsán. Mégsem tette, hiszen az egyháznak, ahogy a politikának is, szembe kell néznie a valós helyzettel, az erdélyi magyarság fájdalmas fogyásával. Azzal a szomorú ténnyel, hogy egy-egy lelkész szolgálati ideje alatt híveinek egyharmada „eltűnik”, vagy azzal, hogy a legutóbbi, 2022-es népszámlálás adatai szerint a három évtized alatt Marosvásárhely 45 ezer fővel csökkenő magyar lakossága már nem éri el az ötvenezres lélektani határt. Miközben az erdélyi, romániai magyarság lélekszáma is csak azért haladja meg az ugyancsak lélektani egymilliós küszöböt, mivel – a szabad önbevallásra alapozó „korszerű” cenzus alapján – minden hetedik embernek nem jegyezték fel a nemzetiségét, és közöttük a demográfus szakértők szerint további százezer magyar található.

Ezrek, tízezrek, százezrek... Százezren a gyertyás-könyves tüntetésen, százezren, akik magyarként „elfelejtették” magukat magyarnak vallani. És már csak feleannyian, ötvenezer fő alatt marosvásárhelyi lakosok. Harmincöt év alatt több mint harmincötezer magyarral csökkent a város lakossága. Amennyiben – teljesen tudománytalanul – évente ezerrel számolnánk, akkor két emberöltő alatt eltűnne Marosvásárhely magyar közössége. Persze, a helyzet sokkal bonyolultabb, és azért mégsem ennyire kétségbeejtő. Egyelőre maradjunk annyiban: Marosvásárhelyen, az egykori Székelyvásárhelyen a rendszerváltás óta annyival kevesebb magyar él, mint a megyeközpont Sepsiszentgyörgy vagy Csíkszereda magyarsága, vagy mint a két legmagyarabb székely város, Székelyudvarhely és Szentegyháza magyarsága együttvéve.

Százezer gyertya és könyv! Ma már történelem, legfeljebb nosztalgia. Az a szép számú, nagyrészt igazgatójuk, tanáraik által megmozgatott bolyais diáktömeg, pár ezer felvonuló a százezerhez képest elenyésző, a mai lehetőségek és elvárások alapján azonban tisztességes létszám. És amiként a diákok fő szónoka megköszönte nekünk, szüleiknek és nagyszüleiknek, az egykori százezernek, hogy magyar iskolában tanulhatnak, talán mi is jelképesen megköszönhetjük meglevő vagy majdani gyermekeinknek, unokáinknak, hogy – kisebbségi elnyomásban, avagy demokráciában – ápolják nyelvünket, szokásainkat, és a végsőkig kitartanak a gáton. Úgy legyen! Ámen!

Dr. Ábrám Zoltán