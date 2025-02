Újraválasztották a szotyori falufelelőst

Délután öt órakor még bőven voltak üres székek a szotyori művelődési házban, de amikor a titkos szavazás megkezdődött, már zsúfolásig telt a terem. A gyűlést Tóth-Birtan Csaba, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere nyitotta meg: megdicsérte a helybelie­ket, hogy mindig szép számban vesznek részt a választásokon, ez azt jelenti, hogy érdekli őket a közösség sorsa. Fontos, hogy milyen célt tűznek maguk elé, és hogy ki milyen irányba tereli a falut, ezért olyan képviselőt válasszanak, akivel az egész közösség nyer – jelentette ki. Azt is elmondta: a falufelelősöket a négyéves választási ciklushoz igazodva választják meg. A szavazással kapcsolatos tudnivalókat Kulcsár Tünde, a városháza jegyzője közölte.

Elsőként Antal Miklós Zsolt ismertette programját. A szotyori születésű, fiatal út- és hídépítő mérnök a közelmúltban önkéntesen felvállalt néhány feladatot – szüreti bált szervezett, visszapillantó tükröket szereltetett a rosszul belátható útkereszteződésekbe és szemeteskukákat az utcákba. A jövőre nézve az aszfaltozás sürgetését tartaná kiemelt feladatának, a köztéri zöldövezetek karbantartását szakcégre bízná, segítené a csempekályha-roncsprogramhoz (lényegében fűtéskorszerűsítéshez) való hozzáférést, közösségfejlesztési egyesületet hozna létre a pályázati lehetőségek jobb kihasználására, és új híd építéséért küzdene. Más igények képviseletét is felvállalná, mert segíteni szeretne – szögezte le, és megjegyezte, hogy Szotyornak újra RMDSZ-es képviselőre van szüksége.

A kilenc éve tisztségben levő Miklós András – aki a református egyház gondnoka és kántora is – előbb az elmúlt négyévi munkáját foglalta össze, hangsúlyozva, hogy mindent másokkal együtt, a polgármesteri hivatal, illetve a falubeliek segítségével sikerült megvalósítani: az utcák kátyúzását, a játszótér új kerítését, a református gyülekezeti központot. Beszámolója alapján Szotyorban élénk a közösségi élet, gyermeknapot, falunapot, idősek napját, adventi gyertyagyújtást, karácsonyi ajándékosztást, kirándulást, kosaras bált, március 15-ei ünnepséget, néptáncelőadást, közmunkákat (a temető és az egyházi kert kitakarítását), vallástáborokat szervezett, a testvértelepülés Alsónánával is élő kapcsolatban állnak (Kisbucsával az új önkormányzat megválasztása óta sajnos nem, de még próbálkoznak). Néhány munkát egyedül végez, habár nem a falufelelős feladatai lennének: ő nyírja a füvet a falu közterületein, karbantartja a több rendezvénynek helyet adó faluház udvarát, takarítja a buszmegállót, és egy helyre gyűjti a szemetet a játszótéri, illetve utcai kukákból, ahonnan a Tega elviszi. Mindezt jó szívvel végzi, de úgy érzi, hogy „jó ideje” nem volt előrelépés. Egyre késik például az Olton átvezető híd újjáépítése, amelyen a gazdák a földjeikre járnak át sokszor nehéz gépekkel, habár annyira rossz állapotban van, hogy bármelyik pillanatban katasztrófa történhet.

A falu utcáinak aszfaltozása is a régóta esedékes munkálatok közé tartozik, ezt véleménye szerint nem szabad RMDSZ-es falufelelőshöz kötni, és azt sem szeretnék, hogy a gázvezetés eltolódása miatt húsz évet várjanak a pormentes útburkolatra. Egy új, nagyobb játszóteret is kér a falu 60–70 gyermekének, a meglévő kicsit pedig átköltöztetné az óvoda udvarára, ahol csak egy hinta van. A vízhálózatot bővíteni kellene, a szennyvízhálózat működésén javítani, és rákötni a művelődési házat, az óvodát, illetve a faluházat. A sportpálya öltözőjének korszerűsítésére és egy műfüves pálya létrehozására is van igény, a református templom javítása is várat magára – sorolta. Kiemelte, hogy ezek a megvalósítások nem rajta múlnak, és végül megjegyezte, hogy amennyiben a város ANL-tömbházakat építtet Szotyorban, a lakások kiutalásánál a helyi fiatalokat részesítsék előnyben, mert ebben a kis magyar faluban két tömbház idegenekkel való benépesítésével el lehet mozdítani az etnikai arányokat.

Ezek után a hallgatóság kapott szót. Kérdéseket főleg Antal Miklós Zsoltnak tettek fel, és voltak, akik bírálták őt, illetve az RMDSZ-t. A falugyűlésen Kulcsár-Terza József háromszéki parlamenti képviselő is megjelent, aki Miklós András mellett foglalt állást. A kívánságlistáról Tóth-Birtan Csaba elmondta: ahhoz, hogy valami megvalósuljon, olyan ember kell, aki utánajár a lehetőségeknek, lobbizik – erre a sepsiszentgyörgyi önkormányzaton belül is szükség van, hiszen minden lakónegyed a maga érdekeit szeretné érvényesíteni –, és jó, ha szakmailag is képben van. Az RMDSZ részéről Zsigmond József városi tanácstag válaszolt: elmondta, hogy aki azzal keresi fel őket, hogy tenni akar valamit a közösségéért, azt támogatják. A közel egyórás szavazás és az eredményhirdetés után szeretetvendégséggel végződött a falugyűlés.