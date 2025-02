Nem szavaznak önmaguk ellen

A parlament épületében nyilatkozó politikus közölte, amennyiben hétfőn benyújtják a parlamenthez a bizalmatlansági indítványt a megfelelő számú aláírással, a szokásos eljárás alapján öt napon belül fel kell olvasni a plénum előtt, majd további három napon belül sort kell keríteni a beadványról szóló parlamenti vitára és a szavazásra. Suciu szerint „normális” az ellenzék kezdeményezése, a Szociáldemokrata Párt (PSD) törvényhozói azonban nem fognak megszavazni egy olyan indítványt, amely a saját kormányuk megbuktatását célozza és az ország stabilitását veszélyezteti.

Azt is elmondta, volt már rá példa, hogy egy párt politikusai a bizalmatlansági indítványról való szavazáskor elfoglalták helyüket az ülésteremben, de nem szavaztak, és könnyen megtörténhet, hogy a PSD most is így fog eljárni, noha a szabályzat nem kötelezi arra, hogy biztosítsa a kvórumot.

A szociáldemokrata képviselő meggyőződésének adott hangot, hogy a bizalmatlansági indítvány nem fog célba érni. Hozzátette, „elborzadva” képzel el egy olyan forgatókönyvet, miszerint a kormány megbukik, és az új kabinet olyan miniszterekből fog állni, mint „Gavrilă asszony a férjével és a nővérével”, valamint Diana Şoşoacă, George Simion és Cătălin Drulă. „Bealkonyulna a józan észnek, és szerintem Romániá­nak nincs szüksége egy ilyen felállásra se most, se máskor” – jelentette ki.

Arra a felvetésre, hogy esetleg Victor Ponta támogatná a bizalmatlansági indítványt, Suciu határozottan kijelentette, hogy egyetlen PSD-tag sem fogja megszavazni, mert ha megtenné, azonnal kizárnák a pártból. Hozzátette, kétli, hogy a szintén PSD-tag Vic­tor Ponta megszavazná a beadványt.

A Mentsétek meg Romániát Szövetségről (USR) kijelentette, nem hisz politikusai érettségében, és meggyőződését alátámasztották az USR-vel néhány hónappal ezelőtt folytatott és végül kudarcba fulladt kormányalakítási tárgyalások. Úgy vélekedett, Románia jövője nagymértékben függ a májusi államelnök-választástól, amely nyomán elölről fognak kezdődni a politikai játszmák.

George Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke korábban bejelentette, hogy az AUR bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen, és reményei szerint minden „jóérzésű” ellenzéki képviselő és szenátor csatlakozni fog a kezdemé­nyezéshez.