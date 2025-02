MA

Sepsiszentgyörgyön az „ön- és párismereti napon” Filip Mária pszichológus és Filip Ignác tanár házaspár közös előadását hallgathatják meg az érdeklődők 18 órától a Krisztus Király-plébánián, melynek címe: Párkapcsolat a gondoskodásban.

Felsőrákoson 19 órától az unitárius szeretetotthonban Szóbeli prenupciális – Tordai Zsófia pszichológus (Barót) interaktív előadása. Házigazda: Kerekes Mónika unitárius lelkész.

Vargyason 19 órától az unitárius imateremben „Mon’ ki tittán, makka!” – vagyis hogyan kommunikáljunk hatékonyan a párunkkal – Bogyor Izabella pszichológus, mentálhigiénés szakember (Barót) előadása. Házigazda: Ilkei Árpád unitárius lelkész (Vargyas).

SZOMBATON

Sepsiszentgyörgyön 10 órától Közös küldetések napja címmel vezetett túrán vehetnek részt a családok, ahol „barátaikkal közösen élhetik meg a házasság szellemiségét”. Az unitárius egyházközség udvaráról induló túrán párkapcsolat-erősítő gyakorlatokkal mélyíthetik el kapcsolataikat a résztvevők, miközben a közösség erejét is átélhetik. A túra végén a sepsiszentkirályi unitárius közösség lelkésze, Szilágyi Szilamér és a nőszövetség tagjai várják a túrázókat, és egy baráti, ünnepi hangulatú összejövetellel zárul a nap.

Baróton 10 órától a Vállalkozó Központban biliárdverseny házaspároknak és pároknak a BVSC biliárdszakosztálya szervezésében. Előzetesen jelentkezni szombaton 9.30-ig lehet Boga Zsoltnál (0743 146 191).

Bodoson 18 órától a kultúrotthonban színdarab: Arany János: Ágnes asszony – előadja a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpad Molnár János rendezésében.

VASÁRNAP

Sepsiszentgyörgyön hálaadó istentiszteletekkel, szentmisékkel és a házaspárok megáldásával zárul a Házasság hete minden részt vevő gyülekezetben. ♦ A vártemplomi egyházközségben 10 órakor közös hálaadó istentiszteletre hívják azokat a házaspárokat, amelyek 10, 25 illetve 50 éve mondták ki a boldogító Igent.

Apácán 10.30-tól az evangélikus templomban áldásban részesülnek a jubiláló, illetve a templomban jelen levő házaspárok.

Felsőrákoson az unitárius templomban 11 órától köszöntik a kerek évfordulójukat ünneplő házaspárokat.

Baróton a református templomban 11 órától házasságheti záró istentisztelet. A szertartás keretében köszöntik a házastársakat.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház ma 19 órától a Háromszék Tánc­stúdióban a Vadnyom című előadását játssza Uray Péter rendezésében (14 éven felülieknek ajánlott, időtartam: 1 óra 30 perc szünet nélkül).

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház társulata W. Shakespeare: A vihar című darabját (r.: Bodó Viktor) 15-én, szombaton és 16-án, vasárnap 19 órától játssza a nagyteremben színpadra épített nézőtérrel. Korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 50 perc szünet nélkül.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában és a biletmaster.ro. oldalon válthatók.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsorán: 16.45-től Out of the Nest (románul beszélő), 17.15-től Marked Men: Tetovált srácok (román feliratos), 18.30-tól Futni mentem (magyar romantikus vígjáték), 19 és 21 órától Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 20.30-tól Bridget Jones: Bolondulásig (magyarul beszélő); szombaton: 11 órától Paddington Peruban (magyarul beszélő), 11.15-től Diplodocus (románul beszélő), 16.30-tól és 18.30-tól Futni mentem (magyar romantikus vígjáték), 16.30-tól Amerika Kapitány: Szép új világ (román feliratos), 19 és 21 órától Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 20.30-tól Bridget Jones: Bolondulásig (román feliratos); vasárnap: 11 órától Mufasa: Az oroszlánkirály (magyarul beszélő), 11.15-től Out of the Nest (románul beszélő), 16.30-tól és 18.30-tól Futni mentem (magyar romantikus vígjáték), 16.30-tól Amerika Kapitány: Szép új világ (magyarul beszélő), 19 és 21 órától Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjá­ték), 20.30-tól Parthenopé – Nápoly szépe (román feliratos).

Kiállítás

ELŐADÁS. Műhelyek és utak – művészettörténeti előadások címmel új sorozatot szeretne meghonosítani a Liszt Intézet sepsiszentgyörgyi fiókintézménye. A sorozat első eseményeként Kukla Krisztián tart vetített képes előadást Művészeti központ a város szélén, az Art Quarter Budapest perspektívái és dilemmái címmel ma 17 órától. A rendezvényt az Erdélyi Művészeti Központtal (EMŰK) közösen szervezik a központ jubileumi, Synopsis 2. című tárlatában. A belépés ingyenes.

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMAHÉT. A keresztények egységéért tartják az ökumenikus imahetet február 16. és 23. között hétköznapokon 17.30-tól Szent­ivánlaborfalván az unitárius templomban és Komollón a református imaházban. Vasárnap 9.30-tól Szentivánlaborfalván, 11 órától Komollón Nagy Alpár református lelkész (Zsobok) szolgál.

Tortoma Önképzőkör

Február 18-án, kedden 19 órától a Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében a szerzők jelenlétében mutatják be Balázs K. Attila Mélyhegedű és Zsidó Ferenc A fák magukhoz húzzák az esőt című kötetét. Az eseményre a Csíkszeredában megjelenő Székelyföld kulturális folyóirattal együttműködésben kerül sor. A kötetek a helyszínen megvásárolhatóak, a szerzők dedikálnak. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Farsang Illyefalva községben

Feburár 15-én, szombaton Illyefalva község három települését érintve (Aldoboly, Illyefalva és Sepsiszentkirály) hagyományteremtő szándékkal elindul a farsangjárás. Gyülekező 12 órakor Aldobolyban a lázárfalvi letérőnél. További útvonal: a polgármesteri hivatal előtti rész, majd a sepsiszentkirályi kultúrház.

Hétköznapi bántalmazásaink – irodalmi-pszichológiai előadás

Február 16-án, vasárnap 13 órától Bánki György és Dobray Sarolta tart előadást a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központban és 19 órától a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban. A Ha szeretsz, miért nem szeretsz? című irodalmi-pszichológiai esten Dobray Sarolta író, az Üvegfal című regény és Bánki György pszichiáter, az A legnagyszerűbb könyv a nárcizmusról című könyv szerzője beszélget a manapság olyan gyakran emlegetett „bántalmazó kapcsolatokról”.

Röviden

PARNASSZUS IRODALMI KÖR. A februári találkozó meghívottja Andrási Benedek brassói unitárius lelkész, aki Szervét Mihály és a Csillag a máglyán színdarab címmel tart előadást. A meghívottat Nagy Norbert sepsiszentgyörgyi segédlelkész mutatja be. A találkozóra február 15-én, szombaton 17 órától kerül sor a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség tanácstermében. Minden érdeklődőt várnak.

VÍZELZÁRÁS. Sepsiszentgyör­gyön a Hajnal utcában február 17-én, hétfőn 8 és 15 óra között ideiglenesen szünetel az ivóvízellátás. A lakókat kérik, hogy a jelzett időszakra gondoskodjanak megfelelő ivóvíztartalékról.

FELOLVASÓMARATON. A Háromszéki Népfőiskola Egyesület csatlakozik a február 21-én, pénteken 18 órától kezdődő Wass Albert-felolvasómaratonhoz. Az eseménynek a kézdivásárhelyi Gyűjtemények Háza ad otthont. Lehet vinni egy kedvenc regényrészletet, verset, de akár hallgatóként is részt lehet venni.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (0741 106 750) patika a szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár, hétfőtől az Állomás utcai Help Net (0267 360 520); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyör­gyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556); szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.