Felújítják a Colan-iskolát

A helyi tanács legutóbbi soros ülésén elfogadott műszaki terv szerint az 1995-ben épült, kétemeletes iskola teljes egészében megújul majd: a határozatot előterjesztő Sztakics Éva alpolgármester szerint a hőszigetelésen, nyílászárócseréken és napelemek elhelyezésén kívül az egész villany- és vízhálózatot, illetve fűtési rendszert is újra cserélik, és nem csupán a mosdókat, osztálytermeket, folyosókat, lépcsőket teszik rendbe (a padlótól kezdve), hanem az alagsorban is új helyiségeket alakítanak ki. Külső-belső meszelés, tetőjavítás, új kerítés és az udvar, a sétányok rendezése is szerepel a tervben, amely az ivókutak szűrőberendezéssel való felszerelésére is kiterjed. (demeter)