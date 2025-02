Aradon rendezik meg március 1-jén és 2-án a női kosárlabda Román Kupa 2024–2025-ös idényének négyes döntőjét – derült ki a Román Kosárlabda-szövetség szombati, Nagyváradon lebonyolított gyűlésén. Ezt követően kisorsolták a FINAL4 elődöntőinek mérkőzéseit is, a megyeszékhelyi Sepsi-SIC a címvédő Konstancai VSK csapatával találkozik.

Sokéves hagyománnyal szakítva idén nem Sepsiszentgyörgyön, hanem Aradon rendezik meg a női kosárlabda Román Kupa utolsó felvonását, a négyes döntőt. Erről szombaton a Román Kosárlabda-szövetségnél határoztak, ahol a két elődöntő párosításait is elkészítették. A nyolcszoros kupagyőztes Sepsi-SIC számára nem kedvezett a sorsolás, hiszen a Zoran Mikes edzette zöld-fehéreknek a decemberben széthullott, ám a napokban négy külföldi játékost igazoló címvédő Konstancai VSK alakulatát kell legyőzniük, hogy bejussanak a küzdelemsorozat utolsó felvonásába. A párharc pikantériája, hogy a sepsiszentgyörgyi Kovásch Norbert is a tengerparti gárda edzői stábját erősíti. A másik ágon a tavalyi döntős Târgoviște az elmúlt időszakban komoly vérfrissítésen áteső Aradi FCC együttesével találkozik. A szakszövetség arról is határozott, hogy a négyes döntőt március 1-jén és 2-án tartják: első nap kerül sor a két elődöntőre, második nap a finálét rendezik.

Az elődöntők: Sepsi-SIC–Konstancai VSK, Târgoviște–Aradi FCC. (tibodi)