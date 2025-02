A Kézdivásárhelyi SE kettős diadallal zárta a női kosárlabda 1. Liga hetedik, dupla fordulóját, miután szombaton 60–52 arányban, tegnap pedig 68–58-ra győzedelmeskedett a Háromszékre látogató Bukaresti Sportul Studențesc alakulata ellen. A Sepsi-SIC másodosztályos csapatának is pályára kellett volna lépnie e hét végén, ám végül a zöld-fehérek meccseit március 11-én és 12-én pótolják be.

A szombati találkozót a KSE kezdte jobban, és hatpontos előnnyel hozta az első negyedet. A másodikban fordult a kocka, és a fővárosiak voltak a jobbak, a nagyszünetre pedig 28–28 volt a mérkőzés állása. A fordulás után kiélezett csata zajlott a pályán, és 30 percnyi játék után továbbra is döntetlen volt az eredmény (39–39). Az utolsó játékrészben rákapcsoltak a kék-fehérek, és végül nyolcpontos különbséggel, 60–52-re nyerték meg a találkozót. A meccs legjobbja a hazaiakat erősítő Simpson volt, aki 26 ponttal és 24 lepattanóval zárt. További pontszerzőink: Biszak 10/3, Lénárt 7/3, Benedic 2, Todor 2, Bade 11, Bartók 2.

A székely–bukaresti párharc második, tegnap esti összecsapását is a házigazda kézdivásárhe­lyiek kezdték jobban, és az első tíz perc után már kétpontos előnyre tettek szert (16–14), majd az első félidő végére 9 pontra nőtt a két csapat közti különbség (35–26). A térfélcsere után is a KSE diktálta a tempót (51–38), ám az utolsó negyedben a fővárosiak irányították a küzdelmet, de így is 68–58-ra kikaptak. A találkozó legjobbja ismét Simpson volt 24 ponttal és 25 leszedett labdával. Pontszerzőink: Lénárt 3/3, Todor 3, Bade 8, Biszak 21/3, Benedic 4, Bartók 2. (t)