M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház február 19-én, szerdán 19 órától a Háromszék Tánc­stúdióban a romeo@julia.com című produkcióját játssza, koncepció: Fren_Ák (korhatár: 18 éven felülieknek, időtartam: 50 perc, szünet nélkül).

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatók.

Könyvbemutató

ÁGOSTON ANNAMARY legújabb könyvének, az Építsd végre a saját életed című kötetnek a bemutatójára kerül sor a sepsiszentgyörgyi LibriM Könyvudvarban ma 18 órától. A beszélgetésben részt vesz Grubisics Levente a Sepsi Rádió közreműködésével.

POZSONY FERENC Festett bútorok a Székelyföldön című könyvét (Pro Múzeum Egyesület – Kriza János Néprajzi Társaság, Zabola – Kolozsvár, 2024) Szőcsné Gazda Enikő néprajzos muzeológus mutatja be és beszélget a szerzővel február 19-én, szerdán 16 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban.

A SZÉKELYFÖLDI MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK EGYESÜLETÉNEK Vértelen vértanúk – Kárpátországi szobrok, emlékművek, emlékhelyek című esszékötetét csütörtökön 18 órától Uzonban a Pünkösti-kúriában mutatják be. Házigazda: Bordás Enikő polgármester.

B. KOVÁCS ANDRÁS második, bővített kiadásban megjelent Kiskorúak halállistán című kötete a második világháború egy eddig ismeretlen, sőt eltitkolt epizódjáról lebbenti fel a fátylat. A bővített kiadásban két további szemtanú vallomása egészíti ki a datki Kovács Lenke, a mai unitárius püspök nemrég elhunyt édesanyja vallomását. A könyvbemutatót február 20-án, csütörtökön délután öt órától tartják Sepsiszentgyörgyön az unitárius templom tanácstermében. A rendezvény házigazdája Péterfi Ágnes unitárius lelkész.

SALAMON FERENC Gidófalván a polgármesteri hivatal tanácstermében február 21-én, pénteken 17 órai kezdettel, valamint Gelencén február 25-én, kedden 18 órától a művelődési házban bemutatja a Mit neked utókor emlékül átadok (Értékőr­ző barangolás Háromszéken) című könyvét.

Zene

FÚVÓSZENEI KONCERT KOVÁSZNÁN. Február 19-én, szerdán 19 órától a Csíkkozmási Fúvószenekar tart koncertet a Kovásznai Művelődési Központban. Műsoron négy újévi egyházi darab, négy magyar operettfeldolgozás, négy slágerfeldolgozás, négy magyar induló, két bécsi Strauss-induló. Karnagy: Köllő Ferenc.

HANGVERSENYÉVAD. A 2024/ 2025-ös sepsiszentgyörgyi hangversenyévad idei első koncertjét a Szebeni Állami Filharmónia adja. A közönség február 28-án 19 órától a Tamási Áron Színház nagytermében Dvořák, Monti, David Popper, valamint Pablo de Sarasate műveiből összeállított előadásukat hallgathatja meg, vezényel: Hermann Szabolcs. Jegyeket 40, illetve 20 lejért a központi szervezőirodában lehet vásárolni.

DANCS ANNAMARI márciusban erdélyi koncertturnéra indul a Sturcz Szmollbend zenekarral és Serbán Attila musicalénekessel közösen. Március 13-án 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színházban csendülnek fel az énekesnő 29 éves zenei pályafutásának legismertebb dalai, valamint operett- és musicalslágerek. Jegyek a központi szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám), illetve az eventim.ro oldalon kaphatók.

ÜNNEPI HANGVERSENY. A 177 éve kirobbant magyar forradalom és szabadságharc hősei­nek állít emléket a Csíki és a Georgius kamarazenekar koncertje, amelyre március 15-én, szombaton 19 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében. A koncertre a jegy 40, illetve 20 lejbe kerül, és a városi kulturális szervezőirodában lehet megvásárolni.

KÖKÉNY ATTILA. Márciusban erdélyi koncertturnéra indul Rakonczai Viktor zongoraművész és zenekaruk társaságában Kökény Attila énekes. Március 27-én, kedden 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében csendülnek fel az énekes zenei pályafutásának legismertebb dalai. Jegyek a központi szervezőirodában, illetve az eventim.ro oldalon kaphatók.

Hitvilág

ÖKUMENIKUS IMAHÉT. A keresztények egységéért tartják az ökumenikus imahetet február 16. és 23. között hétköznapokon 17.30-tól Szentivánlaborfalván az unitárius templomban és Komollón a református imaházban. Ma Hankó Szilamér evangélikus lelkész (Pürkerec), szerdán Nagy Norbert unitárius segédlelkész szolgál.

MENTÁLHIGIÉNÉS FOGLALKOZÁS. A sepsibodoki lelkészi hivatalban ma 18 órától Generációk ajándéka és terhei a családokban címmel Ferencz-Gyöngyössy Gyöngy­vér mentálhigiénés szakember, pedagógus tart foglalkozást.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

FÉRJEK, ÉDESAPÁK LELKIGYAKORLATA. Február 21–23. között Csíksomlyón tartják a férjek, édesapák hétvégéjét, mely igazi megerősítő lehetőség a férfiaknak. Lesznek találkozások, előadások, tanúságtevők, akik életpéldájukkal is erősítik közösségeiket; lesz elcsendesedés, befelé tekintés, dicsőítés, Istenre hangolódás. Szombaton 9 órától Ilyés Zsolt, a sepsiszentgyörgyi Szent József-templom plébánosa, vasárnap 9 órától a sepsiszentgyörgyi származású, Marosvásárhelyen szolgáló Jakabos Barnabás jezsuita atya tart előadást. Jelentkezni a csalad.ro honlapon lehet.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 15.30-tól Out of the Nest (románul beszélő), 16 órától Sehol se otthon – Bob Dylan (magyar feliratos), 17 órától A brutalista (román feliratos), 18.45-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 21 órától Futni mentem (magyar romantikus vígjáték), 21 órától Marked Men: Tetovált srácok (román feliratos).

A Székely Nemzeti Múzeum 150 éve

A lemhényi polgármesteri hivatal gyűléstermében február 20-án, csütörtökön A Székely Nemzeti Múzeum 150 éve címmel Vargha Mihály főigazgató tart vetített képes előadást. Az esemény házigazdája Jénáki Csongor, Lemhény község polgármestere.

Tortoma Önképzőkör

A Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében ma 19 órától a szerzők jelenlétében bemutatják Balázs K. Attila Mélyhegedű és Zsidó Ferenc A fák magukhoz húzzák az esőt című kötetét. Az eseményre a Csíkszeredában megjelenő Székelyföld kulturális folyóirattal együttműködésben kerül sor. A kötetek a helyszínen megvásárolhatóak, a szerzők dedikálnak. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Évadindító rendezvény

A Sepsi TeleTár évadindító rendezvényére február 21-én, pénteken 17.30-tól kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Míves Ház előadótermében. Program: a Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület éves céljainak és gyűjteménye reprezentatív darabjainak bemutatása; 18 órától A jövő embere – Mi lesz az út?, Aczél Petra kommunikációkutató online előadása; 20 órától a Sepsi Jazz & Blues Klub által szervezett audíció, műsoron John Coltrane és Stevie Ray Vaughan felvételei.

Röviden

INGYENES ÜGYINTÉZÉS. Magyar állampolgársági ügyintézésre várják az érdeklődőket ma 16-tól 17 óráig Kisbaconban az elemi iskolában és 17-től 18 óráig Magyarhermányban a Máthé János Gimnáziumban. Érdeklődni a 0267 352 552-es telefonon lehet.

FELOLVASÓMARATON. A Háromszéki Népfőiskola Egyesület csatlakozik a február 21-én, pénteken 18 órától kezdődő Wass Albert-felolvasómaratonhoz. Lehet vinni egy kedvenc regényrészletet, verset, de akár hallgatóként is részt lehet venni. Az eseménynek a kézdivásárhelyi Gyűjtemények Háza ad otthont.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (telefon: 0741 106 750) patika a szolgálatos, Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (telefon: 0267 360 520) gyógyszertár tart nyitva.