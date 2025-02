A Neptun Deep projekt – amely fele-fele arányban az OMV Petrom és a Romgaz tulajdonában van – az ütemterv szerint halad, a fúrások idén kezdődnek, és az itt kitermelt gáz várhatóan 2027-től kerül a hálózatokba. Januárban a Reuters hírügynökség jelentése szerint az OMV Petrom megerősítette, hogy véglegesítette az első szerződést a mezőből származó gáz eladásáról a német Uniper céggel. „A projekt nagyságrendjét tekintve a termelőknél szokásos, hogy előre biztosítják a kitermelendő mennyiségek egy részének értékesítését” – magyarázták az OMV Petrom képviselői anélkül, hogy kereskedelmi részleteket kommentáltak volna. „A vállalat minden romániai törvényi előírásnak megfelel” – tették hozzá, utalva arra, hogy az off­shore-törvény szerint a román államnak elővásárlási joga van erre a gázra.

A vállalat becslése szerint a gázfogyasztás Romániában is növekedni fog, így a gáz egy részét helyben fogják felhasználni. A szakemberek szerint ez három fő tényezőnek tudható be: a hálózatra csatlakozott fogyasztók számának növekedése, az erőművek szénről gázra való átállása, valamint a hosszú távú kilátások megnyitják a lehetőséget az alacsony szén-dioxid-kibocsátású hidrogén versenyképes áron történő előállítására, a gázhoz és a szén-dioxid-tárolási megoldásokhoz való hozzáféréssel együtt. Ugyanakkor a régióban is nő a gázigény, például Bulgáriában az erőművek át akarnak térni a szénről a gázra, Magyarországon pedig egy új gáztüzelésű erőmű építését jelentették be. Nem kevésbé fontos az Oroszországból már nem érkező gáz pótlása, ami január 1-je óta fennakadásokat okozott a moldovai, szlovákiai és ausztriai ellátásban.

A Neptun Deep projektet a vállalat saját forrásaiból finanszírozza. Erre már az év végén 8 milliárd lej nettó készpénzt különítettek el. A projekt jelentős gazdasági előnyökkel jár Románia számára. Egy gazdasági multiplikátor tanulmány szerint mintegy 20 milliárd eurós bevétellel lehet számolni.

A Neptun Deep gázmezőn idén áprilisban kezdődik a fúrás – írja az Economedia, amely szerint a konstancai kikötőbe 2024 novemberében érkezett Transocean Barents fúrótorony készen áll arra, hogy a tengerre küldjék és legalább 540 napig fúrjon a gázmezőn. A becsült gáztartalékot 100 milliárd köbméterre teszik. Összehasonlításképpen: Románia jelenleg évente mintegy 9–10 milliárd köbméter gázt termel ki.