Az odavágó-sorozathoz hasonlóan a férfi asztalitenisz Szuperliga 2024–2025-ös idényének visszavágója is remekül alakult a megyeszékhelyi Sepsi-SIC csapatának, amely öt győzelemmel és két vereséggel fejezte be az elmúlt napokban Bukarestben lebonyolított teremtornát. Remek szereplésüknek köszönhetően a háromszéki legények a második helyen zárták az alapszakaszt és bejutottak a pontvadászat elődöntőjébe, így biztosan dobogósok lesznek a szezon végén.

A Sepsi-SIC csapata éllovasként és a magyar Huzsvár Erik nélkül utazott a férfi asztalitenisz Szuperliga 2024–2025-ös idényének visszavágójára, amit szombattól kedd délig Bukarestben tartottak meg. A sepsiszentgyörgyi fiúk győzelemmel indították a fővárosi tornát, miután 3–1-re nyertek az Újszentesi SK ellen. A Demeter Lehel, Kana­bé Szilárd, Turóczy András és Ștefan Moldoveanu összeállítású együttesünk a második fordulóban sima 3–0-val győzte le Focșani csapatát, majd következett a Besztercei Gloriával szembeni összecsapás. A zöld-fehérek ezt a találkozót úgy veszítették el 3–2-re, hogy ellenfelük 2–0-ról fordított. A visszavágó negyedik körében a SIC egy újabb 3–0-s diadalt könyvelt el, ezúttal a Konstancai VSK-val szemben. Teodor Simon tanítványai 3–1-re verték a Craiovai U-t, majd a hatodik fordulóban egy roppant fordulatos meccsen 3-2-vel bizonyultak jobbnak a Székely­udvarhelyi ISK-SZAK-nál, ezzel pedig visszavágtak az őszi vereségért. A fővárosi teremtorna utolsó meccsét a bajnoki címvédő ellen vívták a mieink, akik most nem tudták felborítani a papírformát, és 3–0-ra kikaptak.

„Nem számítottam arra, hogy ennyi mérkőzést meg tudunk nyerni. Az elvárásokon felül teljesítettünk, és azt érzem, hogy a lehető legtöbbet hoztuk ki a visszavágóból. Ha velünk van Huzsvár Erik, talán másképpen alakulnak a dolgok, de az egész csapat így is elégedett az eredménnyel. Demeter Lehel számára nehezebb volt ez a pár nap, hiszen ő volt az alakulat húzóembere, mozdonya. Minden párharcunk nehéz volt, az Udvarhellyel, az Újszentessel és Besztercével nagyot csatáztunk, sajnos, az utóbbi együttestől vereséget szenvedtünk. A bajnoki címvédő Steaua teljesen más arcát mutatta most, mint az odavágóban, és egyszerűen nem tudtuk felvenni velük a harcot. Az elődöntőben a Székelyudvarhelyi ISK-SZAK csapatával találkozunk, s már most elmondhatom, hogy nem lesz könnyű dolgunk. A legjobb négy között a párharcok oda-visszavágó rendszerben zajlanak le, így áprilisban lesz egy jó kis meccsünk itthon” – nyilatkozta a Sepsi-SIC edzője, Teodor Simon.

Az alapszakaszt a második helyen záró szentgyörgyiek az elődöntőben Székelyudvarhely csapatával találkoznak, a második ágon pedig a Steaua és a Beszterce csatázik a fináléba jutásért. Bárhogyan is alakul a székely párharc, egyik csapatnak sem kell szomorkodnia, hiszen mindketten éremmel fejezik be ezt az idényt, mivel nem rendeznek kisdöntőt, az elődöntő vesztesei megkapják a bronzérmeket.

A Sepsi-SIC eredményei: Sepsi–SIC–Újszentes 3–1 (az eredmény alakulása: 1–0, 1–1, 3–1), Sepsi-SIC–Focșani 3–0, Sepsi-SIC–Beszterce 2–3 (2–0, 2–3), Sepsi-SIC–Konstanca 3–0, Sepsi-SIC–Craiova 3–1 (1–0, 1–1, 3–1), Székelyudvarhely–Sepsi-SIC 2–3 (1–0, 1–1, 2–1, 2–3), Steaua–Sepsi-SIC 3–0.

Az élmezőny állása az alapszakasz végén: 1. Steaua 27 pont, 2. Sepsi-SIC 25 pont, 3. Székelyudvarhely 24 pont, 4. Beszterce 23 pont.