Farsangi mulatságok Nagyborosnyón

Február vidám farsangi mulatságokkal köszöntött be Nagyborosnyó községben, ahol a hagyományőrző fiatalok február 8-án Lécfalván, február 15-én pedig a községközpontban rendeztek maskarás felvonulásokat: a települések utcái megteltek hangos zenével, jókedvvel és vidámsággal.

Mindkét településen a helyiek nagy örömmel fogadták a jelmezbe öltözött hagyományőrzőket, az alakoskodó maskarások több portára is betértek, s nemcsak jókedvet, hanem egy kis mókás felfordulást is vittek magukkal: volt, ahol tréfás rigmusokkal köszöntötték a házigazdákat, máshol táncra is perdültek a ház népével. A vendéglátók friss pánkóval és házi süteménnyel várták a betoppanó, vidám fiatalokból álló csapatokat.

„Mindkét esemény célja hagyományaink ápolása és megőrzése, valamint a farsangi ünnepséghez kötődő szokások megtartása. A községben két ifjúsági szervezet működik: a Lécfalvi Ifjúsági Szervezet és a nagyborosnyói Hársfa Egyesület, amelyek szoros együttműködésben állnak a község önkormányzatával. Az egyesületek jelentős szerepet fognak betölteni 2025-ben a települések kulturális életében” – mondta Kanyó Antal polgármester, a közelebbi programokból megemlítve március 15-ét, a húsvéti ünnepséget, a gyermeknapot.