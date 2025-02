Amerikai–orosz tárgyalások Szaúd-Arábiában

Nagykövetségeik teljes visszaállításáról és kapcsolataik normalizálásáról állapodott meg többek között az orosz és az amerikai fél tegnap Szaúd-Arábiában, ugyanakkor abban is megegyeztek, hogy folytatják a tárgyalásokat.

Az ukrajnai háborúról és az amerikai–orosz kapcsolatokról szóló szaúd-arábiai tárgyalásokon Amerikát a legmagasabb szinten Marco Rubio amerikai külügyminiszter mellett Donald Trump közel-keleti különmegbízottja, Steve Wilkoff és nemzetbiztonsági tanácsadója, Mike Waltz képviselte, míg Oroszország Rubio kollégáját, Szergej Lavrovot és Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadóját, Jurij Usakovot küldte az ország fővárosába, Rijádba.

Putyin külpolitikai tanácsadója, Jurij Usakov az orosz médiának arról beszélt, hogy a tárgyalás jól sikerült, és a felek megegyeztek abban, hogy a jövőben tárgyalnak az ukrajnai háborúról, erről ugyanakkor az orosz elnök dönt. Ezenkívül Usakov azt is elárulta, az orosz és amerikai tisztviselők szorosan együttműködnek az elnöki találkozó összehozásán, de annak még nincs konkrét dátuma.

Később Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter is kamerák elé állt, aki a tárgyalást úgy jellemezte, az hasznos volt, mivel nemcsak hallgatták, hanem meg is hallották egymás hangját – szerinte az Egyesült Államok megértette az orosz álláspontot. Ismertette a főbb dolgokat, amiben megállapodtak: mindkét országban ismét teljes létszámon fognak működni a nagykövetségek és normalizálják a két ország közötti kapcsolatokat; folytatják az ukrajnai háborúról szóló egyeztetéseket; vizsgálják a két ország közötti gazdasági akadályok felszámolását; valamint folytatják az egyeztetéseket a Putyin és Trump közötti diplomáciai találkozóról. Az orosz külügyminiszter szerint amint feláll az amerikai tárgyalócsapat, folytatják az egyeztetéseket az ukrajnai háborúról, ami kapcsán úgy érzi, mindkét fél érdekelt a megállapodásban.

A találkozók után az amerikai delegáció egy rövid sajtótájékoztatót tartott. Marco Rubio külügyminiszter szerint két fontos dolgot kell leszögezni: szerinte az egyetlen személy, aki elérheti, hogy komolyan beszéljenek a békéről, az Donald Trump, a másik pedig az, hogy a háborút úgy lehet lezárni, hogy az abban résztvevők azt elfogadják. Rubio szerint a tegnapi tárgyalás az első lépés egy hosszú és bonyolult úton. Az amerikai külügyminiszter azt mondta, a béke mindkét fél számára lemondással jár, ugyanakkor arról nem volt hajlandó beszélni, hogy ez alatt mit ért – mint fogalmazott, hiba lenne még a tárgyalások előtt előre meghatározni ezt. Azt is elárulta, hogy az amerikai–orosz tárgyalások két szálon folynak tovább: az egyik szálon a két ország közötti kapcsolatokat próbálják normalizálni, míg egy másik, külön csapat az ukrajnai háborúval foglalkozik.

Szerinte egyébként senkit sem ültettek az oldalvonalra: mint mondta, a háború csak úgy érhet véget, ha azt minden fél elfogadja. Hozzátette, hogy az Európai Uniónak is szerepe lesz a tárgyalások során, mivel az EU is vetett ki szankciókat Oroszországra. Mike Waltz, Donald Trump nemzetbiztonsági tanácsadója jelezte, elképzelhető, hogy Ukrajnának területet kell feladnia Oroszország javára, azonban biztonsági garanciákat kapna cserébe Kijev – ezt viszont már nem részletezte. Rubio szerint amennyiben sikerül békét kötni, akkor „rendkívüli lehetőségeket” lát a két ország közötti együttműködésben geopolitikai, valamint gazdasági kérdésekben is. (az index.hu nyomán)