Pénzmosással vádolják

Források szerint Călin Georgescu egyik bizalmasa, Horaţiu Potra, valamint annak testvére, Daniel Simion Potra érintett az ügyben. Az ügyészek szerint a két férfi által ellenőrzött vállalkozás 2022 és 2024 között összesen mintegy 7 200 000 amerikai dollárt kapott különféle afrikai cégektől, és ezeket az átutalásokat nem tüntette fel az adóbevallásaiban. Később a pénz egy részét az ügy egyik gyanúsítottja által ellenőrzött nagy-britanniai cég számlájára utalták, és jelentős összegeket vettek fel készpénzben is. Egy Afrikában tevékenykedő zsoldoscsoport vezetőjeként is ismert Horaţiu Potra ellen egy másik ügyben is büntetőeljárást indítottak az ügyészek a fegyvertartási szabályok megsértése, pirotechnikai eszközök szabálytalan használata és bűncselekményekre való felbujtás gyanújával.