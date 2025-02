Előző írásunk

Alig észrevehető, mégis meghatározó évfordulóhoz közeledik Sepsiszentgyörgy kultúrát kedvelő és értékelő közössége: harmincöt esztendeje adott emlékezetes koncertet Cseh Tamás (1943–2009) a Tamási Áron Színházban. E rendkívüli alkalommal ismeretségek, barátságok születtek, aztán évekkel később, 1997 májusában is tartott egy lemezbemutató koncertet. A legendás, közösségteremtő dalnok mély nyomot hagyott Sepsiszentgyörgyön, mind szűkebb, mind tágabb környezetében, ennek jegyében azóta több emlékműsor is született. Az szinte teljes mértékben rendhagyó, hogy Gajzágó Zsuzsa, a Tamási Áron Színház társulatának színművésze zenészekkel, színész kollégáival együtt 2025. január 21-én immár a harmadik Cseh Tamás szellemiségét megidéző műsorát mutatta be. Ezek amolyan emlékeztető „utóiratok”, és azt is jelzik, az életérzéseket közvetítő dalok teljesen egyediek, immár a magyar kulturális örökség felbecsülhetetlen értékű darabjai. Az alábbiakban felnagyítjuk Cseh Tamás és Sepsiszentgyörgy kapcsolatának néhány filmkockáját.